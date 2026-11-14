به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلطانی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به روند اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در مازندران اظهار کرد: از مجموع ۱۴۰ پروژه تعریف‌شده در این طرح، اعتبار موردنیاز ۱۰۷ پروژه به‌طور کامل تأمین شده و ۳۳ پروژه دیگر همچنان در انتظار مشارکت مؤدیان برای تکمیل منابع مالی هستند.

وی با بیان اینکه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها فرصتی برای مشارکت مستقیم مردم در توسعه زیرساخت‌های استان است، افزود: در این سازوکار، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب پروژه‌های موردنظر خود، محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی‌شان را در بخش‌های عمرانی و خدماتی مشخص کنند.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با تشریح سهم بخش‌های مختلف از پروژه‌های تعریف‌شده بیان کرد: حوزه آب و کشاورزی با ۵۴ پروژه و آموزش و پرورش با ۴۸ پروژه، بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۹ پروژه در حوزه سلامت و بهداشت و هفت پروژه نیز در بخش ورزش پیش‌بینی شده است.

سلطانی، تکمیل خوابگاه مجتمع آموزشی شهید چمران رامسر را از جمله طرح‌های شاخص تأمین اعتبارشده در این برنامه برشمرد و گفت: برای اجرای این پروژه ۱۴۶ میلیارد ریال اعتبار موردنیاز بوده که با مشارکت مؤدیان مالیاتی به‌طور کامل تأمین شده است.

وی با تأکید بر لزوم جلب مشارکت بیشتر برای تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده تصریح کرد: تأمین اعتبار ۳۳ پروژه دیگر در گرو همراهی و مشارکت صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی است و امیدواریم با تداوم استقبال مؤدیان، اعتبار تمامی ۱۴۰ پروژه استان به‌طور کامل تأمین شود.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران همچنین از صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی خواست با استفاده از فرصت باقی‌مانده تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵، همزمان با مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها مشارکت کرده و پروژه‌های مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

سلطانی خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مؤدیان در این طرح، علاوه بر افزایش شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، زمینه اجرای طرح‌های اولویت‌دار و بهبود زیرساخت‌های استان را فراهم می‌کند تا آثار پرداخت مالیات به‌صورت ملموس در زندگی شهروندان نمایان شود.