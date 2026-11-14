به گزارش خبرنگار مهر، منصور سالکی، بعد از ظهر شنبه، در جلسه کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، امنیت غذایی، زنان و خانواده ملارد گفت: با آغاز فصل پاییز و افزایش احتمال شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، تاکنون موردی از این بیماری در ملارد مشاهده نشده است.

وی با تأکید بر لزوم نظارت مستمر بر عرضه طیور، خواستار تشکیل تیم بازرسی مشترک با حضور دامپزشکی، شبکه بهداشت و درمان، نیروی انتظامی و اصناف برای پایش مراکز عرضه پرندگان زنده، فروشندگان مرغ کشتار روز، مرغداری‌ها و کشتارگاه‌ها شد.

سالکی همچنین با اشاره به خطر حیوان‌گزیدگی و بیماری هاری، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب از سوی شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و برگزاری کلاس‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و والدین را ضروری دانست.

وی استفاده از ظرفیت مساجد و فرهنگسراها، به‌ویژه در محلات پایلوت طرح محله‌محوری، را برای آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره بیماری هاری و اقدامات لازم پس از حیوان‌گزیدگی خواستار شد.