به گزارش خبرنگار مهر، محمد ذاکرزاده ظهر یکشنبه در قرارگاه خبری طرح نشان‌دار کردن مالیات با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: در نخستین سال اجرای طرح، آگاهی مؤدیان از اهداف و شیوه استفاده از این ظرفیت چندان گسترده نبود، اما از سال گذشته جلسات توجیهی و اطلاع‌رسانی آغاز شد و امسال نیز با گسترش این اقدامات، میزان مشارکت افزایش پیدا کرده است.

وی با مقایسه آمار مشارکت در دو دوره اخیر افزود: سال گذشته حدود ۳۰ درصد از مؤدیان مشمول از این امکان استفاده کردند، اما امسال میزان مشارکت از ۴۰ درصد فراتر رفته است و با توجه به فرصت باقی‌مانده، می‌توان انتظار داشت این آمار باز هم افزایش یابد.

ذاکرزاده با تأکید بر ضرورت آگاهی صاحبان مشاغل از شرایط استفاده از این طرح گفت: مؤدیان مشمول تبصره مربوط باید در مهلت تعیین‌شده، پروژه مورد نظر خود را انتخاب و درخواستشان را ثبت کنند؛ زیرا در صورت استفاده از روند معمول ارائه اظهارنامه و انتخاب نکردن پروژه، امکان بهره‌مندی از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات را از دست می‌دهند.

رئیس اتاق اصناف گلستان با اشاره به پیش‌بینی حدود ۷۱۰ میلیارد تومان منابع مالیاتی در این طرح اظهار کرد: تأمین کامل این میزان اعتبار به همراهی مؤدیان واجد شرایط بستگی دارد و ممکن است برخی افراد به دلیل شرایط پیش‌بینی‌شده در تبصره، امکان یا تمایل استفاده از این روش را نداشته باشند؛ از این رو احتمال دارد تمام منابع پیش‌بینی‌شده محقق نشود.

وی با اشاره به قرار گرفتن پروژه‌هایی مانند بیمارستان طالقانی گرگان در فهرست طرح‌های امسال ادامه داد: بخشی از منابع مالیاتی برای پیشبرد این پروژه‌ها اختصاص پیدا می‌کند و نباید تصور کرد که تمام اعتبار تخصیص‌یافته الزاماً هزینه تکمیل نهایی یک پروژه خواهد شد.

ذاکرزاده همچنین از افزایش تعداد و تنوع پروژه‌های قابل انتخاب در سال جاری خبر داد و گفت: در مقایسه با دوره قبل، طرح‌های بیشتری در فهرست پروژه‌های مشمول قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود نتایج این مشارکت در گزارش‌های عملکردی سال آینده بیشتر نمایان شود.

وی ماندگاری منابع مالیاتی در استان را از ویژگی‌های مهم این شیوه دانست و افزود: در این سازوکار، مؤدی می‌تواند از میان پروژه‌های معرفی‌شده، محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کند و منابع به پروژه تعیین‌شده اختصاص می‌یابد؛ امکانی که در روند عادی پرداخت مالیات برای مؤدی وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف گلستان از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل مشمول خواست با آگاهی از شرایط و مهلت ثبت درخواست، در این طرح مشارکت کنند و خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و بهبود خدمات عمومی به نفع همه مردم استان است و همراهی مؤدیان می‌تواند تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و خدماتی گلستان را تسهیل کند.