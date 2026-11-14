به گزارش خبرنگار مهر، احمد عبدالهی نژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو پراید وانت و سواری پراید در کیلومتر ۳۸جاده بوشهر به روستای بوالخیر، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات گرگور به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان افزود: این حادثه ۲ مصدوم به همراه داشت که پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انتقال داده شدند.