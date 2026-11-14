به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به خدمات رسانی نیروهای امدادی از ۱۶ تا ۲۳ آبان‌ماه اظهار کرد: در این مدت، ۳۹ حادثه در سطح استان به این جمعیت اعلام شد که شامل ۲۴ حادثه ترافیکی، چهار مورد فوریت پزشکی، چهار حادثه جنایی، چهار مورد سیل و آبگرفتگی، دو مورد مفقودی و یک مورد رانش زمین بود.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: در مجموع این حوادث، ۱۱۳ نفر حادثه‌دیده بودند که ۷۱ نفر مصدوم شدند؛ از این تعداد، ۳۴ مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز به‌صورت سرپایی توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر خدمات دریافت کرد.

وی با اشاره به ظرفیت عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این مأموریت‌ها ادامه داد: ۴۵ تیم امدادی با مشارکت ۱۲۰ نیروی عملیاتی در پوشش حوادث استان حضور داشتند و در مجموع ۴۳ دستگاه خودروی امدادی شامل ۳۳ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودروی نجات، چهار دستگاه خودروی کمک‌دار سبک و پنج دستگاه وانت به‌کارگیری شد.

حاجیلری خاطرنشان کرد: در این مدت ۲۵ نفر نیز از خدمات امدادرسانی نیروهای جمعیت بهره‌مند شدند.

وی گفت: پایگاه‌های آق‌قلا، النگ کردکوی، زرین‌گل علی‌آبادکتول و قرق و زیارت گرگان هر کدام با پوشش چهار حادثه، در شمار پایگاه‌های دارای بیشترین مأموریت قرار داشتند.