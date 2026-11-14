به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح شنبه شب در نشست شورای فرهنگ عمومی بخش آبپخش با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی اظهار کرد: مساجد باید علاوه بر کارکرد عبادی، به پایگاه‌های قرآنی و محورهای حل مسائل اجتماعی تبدیل شوند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به ظرفیت‌های مذهبی و انقلابی بخش آبپخش، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و شوراهای اسلامی برای رفع مسائل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش فعالان مساجد و هیئت‌های مذهبی افزود: آبپخش در زمینه فعالیت‌های قرآنی، به‌ویژه جلسات خانگی قرآن که با ابتکار و مشارکت بانوان و شهروندان برگزار می‌شود، ظرفیت قابل توجهی دارد و حمایت از این حرکت‌های مردمی باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

مصلح با اشاره به ضرورت صیانت از ارزش‌های اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تصریح کرد: در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی نباید دچار ناامیدی شد، بلکه همه افراد در قبال خانواده، فرزندان، همکاران و دانش‌آموزان مسئولیت شرعی و اخلاقی دارند.

وی گفت: استفاده از روش‌های اقناعی، گفت‌وگوی سازنده، تذکر زبانی و ارائه الگوی رفتاری مناسب از سوی مربیان و مدیران، می‌تواند در هدایت نسل جوان و تقویت ارزش‌های دینی مؤثر باشد.

امام جمعه دشتستان همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) خواستار توجه به فضاسازی مذهبی و متناسب با هویت دینی در شهرها و روستاهای بخش آبپخش شد.

وی ادامه داد: هم‌زمان با آغاز ایام فاطمیه از جمعه آینده، مبلغان اعزامی از حوزه علمیه قم در مساجد، مدارس و اجتماعات مختلف آبپخش حضور می‌یابند و به تبیین معارف دینی و سیره اهل‌بیت (ع) می‌پردازند.

مصلح در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اعتکاف تأکید کرد و افزود: با توجه به آثار تربیتی و فرهنگی اعتکاف، به‌ویژه برنامه‌های ویژه دانش‌آموزان، لازم است مساجد فعال، دستگاه‌های مسئول و مردم برای برگزاری باشکوه این آیین معنوی مشارکت کنند.

این نشست با حضور امام جمعه دشتستان، امام جمعه آبپخش، بخشدار، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و جمعی از مدیران و مسئولان در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش آبپخش برگزار شد.

در پایان این جلسه، حکم مسئولیت اکبر گرگین‌پور به‌عنوان مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بخش آبپخش اهدا و از تعدادی از فعالان تجمعات شبانه این بخش تجلیل شد.