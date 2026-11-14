به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی شامگاه شنبه در نشست با رؤسای اصناف شهرستان گرگان اظهار کرد: در چارچوب طرح نشاندار کردن مالیات، ۱۵ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان برای این شهرستان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به امکان مشارکت اصناف در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی افزود: صاحبان واحدهای صنفی با درآمد سالانه کمتر از ۷۲ میلیارد تومان می‌توانند تا پایان آبان‌ماه، همزمان با ثبت‌نام در سامانه مربوطه، پروژه موردنظر خود را برای اختصاص مالیات انتخاب کنند.

فرماندار گرگان با تأکید بر ضرورت مشارکت حداکثری اصناف در اجرای این طرح گفت: تحقق کامل اعتبار پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های شهرستان نیازمند همراهی و مشارکت فعال مؤدیان مالیاتی است.

نصیبی ادامه داد: با تحقق ۱۰۰ درصدی منابع پیش‌بینی‌شده از محل طرح نشاندار کردن مالیات، امکان تأمین اعتبار موردنیاز برای تکمیل ۱۵ پروژه عمرانی نیمه‌تمام گرگان فراهم خواهد شد.

این نشست با حضور حاجی‌مشهدی مدیرکل امور مالیاتی گلستان، برزمینی مدیرکل ورزش و جوانان استان، خزاییان رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و ذاکرزاده رئیس اتاق اصناف استان برگزار شد.