به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نام‌گذاری ۲۱ اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت مختومقلی فراغی در تقویم رسمی کشور، فرصتی برای توجه بیشتر به میراث ادبی و فکری این شاعر نامدار و معرفی ابعاد مختلف شخصیت فرهنگی وی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه مختومقلی فراغی در ادبیات ترکمن افزود: آثار این شاعر و عارف برجسته محدود به یک قوم یا جغرافیای خاص نیست، بلکه بخشی از گنجینه ادبی و فرهنگی ایران محسوب می‌شود و اندیشه‌های وی در طول نسل‌ها تأثیرگذار بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با قدردانی از پیگیری‌های سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و آق‌آرکاکلی، نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: این نام‌گذاری نتیجه توجه و تلاش برای حفظ جایگاه مفاخر فرهنگی و پاسداشت سرمایه‌های هویتی کشور است.

گلچین با بیان اینکه اختصاص یک روز در تقویم رسمی به مختومقلی فراغی معنایی فراتر از ثبت یک مناسبت فرهنگی دارد، گفت: این اقدام در واقع توجه به جایگاه زبان، اندیشه و پیشینه فرهنگی قوم ترکمن به عنوان بخشی از تنوع قومی و تمدنی ایران است.

وی شخصیت مختومقلی را فراتر از یک شاعر توصیف کرد و افزود: اندیشه‌های این چهره ادبی بر مفاهیمی همچون اخلاق، عرفان، وحدت و انسان‌دوستی استوار است و آثار وی همچنان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همدلی و همبستگی میان جوامع مختلف باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین به ظرفیت آثار این شاعر در گسترش ارتباطات فرهنگی اشاره کرد و گفت: میراث ادبی مختومقلی فراغی قابلیت ایجاد پیوندهای عمیق‌تر میان اقوام ایرانی و تقویت تعاملات فرهنگی ایران با کشورهای آسیای میانه را دارد.

گلچین با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با آثار و افکار این شاعر نامدار اظهار کرد: زنده نگه‌داشتن نام مفاخر ادبی زمانی ارزشمند خواهد بود که اندیشه‌های آنان در میان نسل‌های جدید شناخته شود و در زندگی فرهنگی و اجتماعی جامعه جریان پیدا کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های هنر، ادبیات، رسانه و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند زمینه معرفی گسترده‌تر شخصیت و آثار مختومقلی فراغی را به نسل جوان فراهم کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان ثبت این مناسبت را فرصتی برای برجسته‌سازی ظرفیت‌های فرهنگی استان دانست و اظهار کرد: گلستان به واسطه برخورداری از تنوع قومی و فرهنگی و حضور مفاخر برجسته‌ای همچون مختومقلی فراغی، توانایی قابل توجهی برای معرفی میراث فرهنگی ایران در سطح ملی و فراملی دارد و این مناسبت می‌تواند زمینه گسترش برنامه‌های فرهنگی و هنری با محوریت این شاعر را فراهم کند.