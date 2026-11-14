به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین شاهوردی شامگاه شنبه در دیدار با استاندار سمنان در استانداری، پیوند میان پژوهش و نیازهای واقعی جامعه را یکی از رویکردهای اصلی پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی کشور دانست و اظهار کرد: فعالیت‌های این مجموعه بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه متمرکز است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان سمنان در حوزه آموزش عالی و مراکز درمانی افزود: توسعه همکاری با این استان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های سلامت و گسترش فناوری‌های نوین باشد.

رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به تجربه موفق راه‌اندازی مراکز استانی رویان با مشارکت نهادهای استانی و خیرین، بیان کرد: آمادگی داریم تجربیات و دانش تخصصی این مجموعه را در حوزه‌هایی مانند ناباروری، ژنتیک انسانی، سلول‌درمانی و گیاهان دارویی به مراکز دارای ظرفیت علمی، آموزشی و پژوهشی منتقل کنیم.

شاهوردی ادامه داد: هر منطقه‌ای که از توانمندی و زیرساخت‌های لازم در حوزه آموزش و پژوهش برخوردار باشد، می‌تواند از ظرفیت‌های علمی و تخصصی پژوهشگاه رویان بهره‌مند شود و این موضوع زمینه گسترش دامنه خدمات این مجموعه را فراهم می‌کند.

وی همکاری با مدیریت ارشد استان سمنان را فرصتی برای تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک و هدفمند دانست و تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های علمی و درمانی در استان‌ها، علاوه بر ارتقای سطح خدمات سلامت در مناطق مختلف، می‌تواند از مهاجرت نخبگان و بیماران به مرکز کشور نیز جلوگیری کند.

رئیس پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی کشور با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و نیروی انسانی متخصص در استان سمنان، از اعلام آمادگی مدیریت استان برای حمایت از طرح‌های مشترک با این پژوهشگاه قدردانی کرد.