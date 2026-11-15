به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق با نماد معاملاتی «بیمیسکو»، در آستانه ورود به بازار سرمایه و عرضه اولیه سهام در فرابورس ایران قرار گرفته است. ارزش کل شرکت با استفاده از سه رویکرد درآمدی، بازار و خالص ارزش دارایی‌ها و اختصاص وزن برابر به هر روش، ۳۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجموع درآمد عملیاتی سال جاری نیز ۵۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سود انباشته و مجموع دارایی‌ها به‌ترتیب ۱۲ هزار میلیارد و ۷۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

نماینده ارزش‌گذار، سه طرح توسعه‌ای مهم مجموعه را شامل تولید آهن اسفنجی، شمش فولادی و گندله‌سازی عنوان کرد که دو طرح تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسند و بهره‌برداری از طرح گندله‌سازی برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است. این شرکت که در سال ۱۴۰۳ به سهامی عام تبدیل شده، در بخش‌های گندله‌سازی، احیای فولاد، فولادسازی و نورد میلگرد فعالیت دارد. سید محسن ابویی، مدیرعامل مجموعه، نیز در این نشست با اشاره به تولید به روش پادشارژ، کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری را از مزیت‌های این شیوه دانست.