معامله ۵۱ همت محصول و کالا در بورس طی هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۸ شهریور ماه حدود ۳ میلیون و ۷۳ تن انواع کالا و محصول به ارزش بالغ بر ۵۱.۱ هزار میلیارد تومان معامله شد. همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۲۶.۱ هزار میلیارد تومان رسید.

بر اساس این گزارش، برترین‌های بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۲۸ شهریور ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با معامله ۷ هزار و ۲۴۱ تن انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گران بها به ارزش ۵ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تن انواع ورق، تختال و آرگون به ارزش ۴ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان دوم شد.

توسعه آهن و فولاد گل گهر ۲۱۰ هزار تن آهن اسفنجی به ارزش ۳ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان فروخت و رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

مجتمع سرب و روی انگوران با معامله ۱۰۱ هزار تن خاک روی به ارزش ۲ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان چهارم شد.

پالایش نفت اصفهان با معامله ۹۵ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سبک به ارزش ۲ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان پنجم شد.

معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۱۸۰ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن و شمش بلوم به ارزش یک هزار و ۷۲۷ میلیارد تومان فروخت و رتبه ششم را به خود را کسب کرد.

پالایش نفت بندرعباس با فروش ۶۰ هزار تن وکیوم باتوم و لوب کات سنگین به ارزش یک هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رتبه هفتم را به خود اختصاص داد.

معدنی و صنعتی گهرزمین با معامله ۲۱۵ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن به ارزش یک هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان هشتم شد.

فولاد خوزستان ۴۴ هزار و ۳۰ تن تختال، شمش بلوم، آهن اسفنجی و آرگون به ارزش یک هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان فروخت و نهم شد.

فولاد کاوه جنوب کیش هم با فروش ۳۰ هزار و ۶۰ تن شمش بلوم به ارزش ۹۲۷ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.