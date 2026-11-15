به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگویی از آماده‌سازی شبکه گاز و تأمین سوخت کشور برای زمستان امسال، در نشست مشترک کمیسیون انرژی با معاونان وزارتخانه‌های نفت و نیرو خبر داد.

سنگدوینی با تشریح جزئیات این طرح گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی معاونان وزیر نفت و نیرو امیدوارکننده بود. از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب گازی که در جنگ از بین رفت، خوشبختانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب به مدار بازگشته است و برآوردها نشان می‌دهد این میزان تا پیش از رسیدن به اوج سرما، افزایش خواهد یافت.

وی درباره تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز اظهار کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گزارش مطلوبی از روند ذخیره‌سازی نفت‌گاز برای مصرف زمستانی نیروگاه‌ها ارائه کرده است. همچنین جدول دقیق مصرف گاز، نفت‌گاز و مازوت این واحدها برای ماه‌های آبان تا اسفند تعیین و ابلاغ شده است.

مشارکت حدود ۱۰۰ شرکت کارور در اصلاح بخاری‌ها و موتورخانه‌ها

بخش دیگری از این برنامه به کاهش هدررفت گاز در خانه مشترکان اختصاص دارد؛ رویکردی که به‌جای محدود کردن مصرف، افزایش بازدهی وسایل گرمایشی و اصلاح بخاری‌ها و موتورخانه‌ها را دنبال می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اقدامات شرکت ملی گاز برای ارتقای راندمان وسایل گرمایشی گفت: این شرکت اقدامات بسیار خوب و ارزنده‌ای انجام داده و با به‌کارگیری حدود ۱۰۰ شرکت کارور، تغییرات مثبتی در حوزه بهینه‌سازی ایجاد کرده است.

وی افزود: اجرای این طرح، به‌ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچکی که بخاری‌های قدیمی و پرمصرف در آنها استفاده می‌شود، کارساز بوده و کمک بزرگی به شمار می‌رود.

صرفه‌جویی معادل تولید یک فاز پارس جنوبی با کاهش یک درجه‌ای دما

سنگدوینی، همراهی مشترکان در تنظیم دمای محیط را تکمیل‌کننده بخش فنی این برنامه دانست و بر اهمیت مشارکت عمومی تأکید کرد.

وی گفت: اگر در کنار بخش خانگی، ادارات، مدارس و بخش‌های دولتی نیز همراهی کنند، تنها با یک درجه کاهش دمای محیط می‌توان روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی کرد؛ رقمی که معادل تولید روزانه یک فاز پالایشگاهی پارس جنوبی است.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: چنانچه دمای محیط دو درجه کاهش یابد، میزان گاز ذخیره‌شده به ۵۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. مجموعه این اقدامات، همراه با توجه خودمان به دمای محیط، می‌تواند راهکاری مؤثر و کارگشا برای پشت سر گذاشتن روزهای سرد سال بدون قطعی گاز باشد.