مسعود برادران نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سلسله جلسات و نشست‌ های هم‌اندیشی با مرغداری‌ها، گلخانه‌داران و سایر واحدهای تولیدی با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، اظهار کرد: بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هدررفت گاز به عنوان نقشه راهبردی شرکت گاز استان گیلان، برای دستیابی به هدف صرفه‌جویی بیش از ۲۱ میلیون مترمکعب گاز در بخش‌های مختلف استان در سال جاری، با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کارور در حال پیگیری است.

وی افزود: تاکنون با ۵ شرکت کارور در قالب اجرای ۸ پروژه بهینه‌سازی در بخش‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی قرارداد منعقد شده است.

طرح «خانه‌های گرم» در آستانه اشرفیه کلید خورد

برادران نصیری در تشریح پروژه‌های بهینه‌سازی، گفت: در بخش خانگی، طرح «خانه‌های گرم» در شهرستان آستانه اشرفیه با عقد قرارداد همکاری با یک شرکت کارور در دست اجرا است. این طرح شامل فرهنگ‌سازی، بهینه‌سازی تجهیزات داخلی نظیر بخاری، آبگرمکن، پکیج و اجاق گاز و همچنین اصلاح ابنیه از جمله تعویض پنجره‌ها، عایق‌کاری دیوارها و درزبندی پنجره‌ها می‌باشد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای کامل این طرح، حداقل ۳ میلیون مترمکعب گاز در سال جاری صرفه‌جویی شود و پس از آستانه اشرفیه، این طرح مرحله به مرحله به تمامی نقاط استان گسترش خواهد یافت.

بهینه‌سازی ۱۰۰ گلخانه و هوشمندسازی موتورخانه‌ها

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه به سایر پروژه‌های کارور اشاره کرد و افزود: بهینه‌سازی تجهیزات ۱۰۰ گلخانه شامل تعویض پلاستیک‌ها، تنظیم مشعل‌ها و استانداردسازی تجهیزات گرمایشی با هدف صرفه‌جویی ۲/۱ میلیون مترمکعبی گاز در سال در دست اجراست.

وی گفت: همچنین با هوشمندسازی ۲۰۰ موتورخانه در بخش‌های اداری، مدارس و مسکونی توسط یک شرکت کارور، حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی سالانه ایجاد خواهد شد و یک شرکت کارور دیگر نیز با بهینه‌سازی ۲۰۰ موتورخانه در واحدهای صنعتی و استخرها، صرفه‌جویی ۱ میلیون مترمکعبی را محقق خواهد نمود.

اقدامات گسترده در قالب مصوبه شورای اقتصاد

برادران نصیری با اشاره به اجرای پروژه‌های مصوبه شورای اقتصاد، اظهار کرد: در سال جاری، بهینه‌سازی ۱۰۲۴ واحد موتورخانه با پیش‌بینی ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار مترمکعب صرفه‌جویی، هوشمندسازی ۲۴۸ موتورخانه با پیش‌بینی ۷۲۹ هزار مترمکعب صرفه‌جویی، طرح تعویض ۱۰۰۰۰ بخاری راندمان بالا با پیش‌بینی ۳ میلیون و ۲۶۲ هزار مترمکعب صرفه‌جویی و طرح جایگزینی ۵۰ هزار اتصال مفصلی با پیش‌بینی ۱ میلیون و ۶۲۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی، در دست اقدام است.

رفع نشتی گاز و پایش ایستگاه‌های تقلیل فشار

مدیرعامل شرکت گاز گیلان با بیان اینکه رفع نشتی از ۲۵ هزار مورد علمک تا پایان سال جاری و با هدف صرفه‌جویی ۷ میلیون و ۳۷۵ هزار مترمکعب گاز در دست اقدام است، افزود: طی ماه‌های گذشته، پایش مصارف انرژی و آنالیز احتراق دودکش هیترهای ۱۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز در سطح استان انجام شده است و پروژه نصب کنترل باکس نیز برای ۳۲ ایستگاه CGS اجرایی شد.

وی همچنین از پیگیری اخذ برچسب انرژی برای ۲۰ ساختمان اداری شرکت گاز در شهرستان‌های استان و انجام معاینه فنی موتورخانه ۳ ساختمان اداری در اسفندماه گذشته به عنوان اقدامات مهم در راستای کاهش مصرف انرژی یاد کرد.

برادران نصیری در پایان با تأکید بر مدیریت بهینه مصرف گاز، تصریح کرد: مجموع پیش‌بینی صرفه‌جویی سالانه گاز در استان گیلان بر اساس پروژه‌های فوق، معادل ۲۱ میلیون و ۸۹۱ هزار مترمکعب گاز در سال است.