به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور دست کم ۲۱۹ نفر بازداشت شده و ۱۰ نیروی پلیس نیز زخمی شدند.

اتهامات مطرح شده علیه این افراد عمدتا حمل سلاح سرد، توهین و نقض ممنوعیت حضور یا شرکت در تجمعات بود.

وزارت کشور تعداد شرکت کنندگان در اعتراضات را ۱۰۶ هزار نفر اعلام کرد که ۲۴ هزار نفر از آنها در پاریس تجمع کرده بودند. در مقابل اتحادیه های جوانان شمار شرکت کنندگان در سراسر کشور را ۲۰۰ هزار نفر و در پاریس نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر برآورد کردند.

در پاریس درگیری ها در پایان مسیر تظاهرات و در میدان ناسیون آغاز شد. نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک آور استفاده کردند که به بروز تنش و درگیری انجامید. برخی از معترضان نیز با پرتاب اشیا به سوی نیروهای پلیس واکنش نشان دادند و در پی آن چندین بار نیروهای پلیس به سوی جمعیت یورش بردند.

در بوردو، لیون و نانت نیز درگیری هایی رخ داد. در جریان این حوادث ساختمان بانک ها، سنگفرش خیابان ها و ایستگاه های اتوبوس آسیب دید.