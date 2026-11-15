به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «فابریس سورلن» تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک و از بنیان‌گذاران رسانه فرانسوی «دیورژانس پولیتیک» با انتقاد از سیاست‌های مالی دولت این کشور اعلام کرد که پاریس با وجود بدهی‌های سنگین دولتی و مشکلات مالی داخلی، همچنان میلیاردها یورو برای حمایت از اوکراین اختصاص می‌دهد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی تأکید کرد که دولت فرانسه در شرایطی منابع مالی قابل‌توجهی را به کی‌یف اختصاص می‌دهد که بخش‌هایی از خدمات عمومی این کشور، از جمله بیمارستان‌ها و مدارس با کمبود بودجه مواجه هستند.

این تحلیلگر فرانسوی همچنین با اشاره به نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورش گفت که مردم فرانسه به‌شدت از شرایط موجود ناراضی‌ هستند.

سورلن در ادامه با انتقاد از تخصیص منابع مالی به اوکراین اظهار داشت که بدهی عمومی فرانسه از ۳.۵ تریلیون یورو فراتر رفته است و با وجود این، دولت همچنان میلیاردها یورو به کی‌یف اختصاص می‌دهد.

وی افزود: فرانسه حتی برای تأمین هزینه‌های بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود با محدودیت منابع مالی روبه‌رو است و این وضعیت نارضایتی شدید شهروندان فرانسوی را به دنبال داشته است.

بر اساس گزارش روزنامه لوموند در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۶ شهریور ۱۴۰۵)، فرانسه از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ تا آن زمان، در مجموع ۲۶.۲ میلیارد یورو کمک دوجانبه و از طریق مشارکت در بسته‌های حمایتی اتحادیه اروپا به اوکراین اختصاص داده است.