به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مسلم وافی یزدی مسئول نهضت مردمی جمعیت در کارگروه تخصصی مسئله جمعیت حضور پیدا کرد و با اشاره به تأکیدات پیشین رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت افزایش جمعیت، گفت: سال ۱۳۹۱، موضوع فرزندآوری در میان برخی مراجع تقلید و مجتهدان، حتی در نگاه برخی افراد، هنوز به‌عنوان یک حکم حکومتی مطرح نبود؛ اما در همان سال، آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای موضوع فرزندآوری را در زمره احکام حکومتی دانستند و برای تبیین مبانی اجتهادی این دیدگاه، دو جلسه بحث علمی برگزار کردند که متن آن نیز موجود است.

وی افزود: استدلال ایشان پس از بیانات رهبر شهید انقلاب این بود که موضوع افزایش جمعیت صرفاً یک توصیه یا حتی یک فتوا نیست، بلکه در حوزه‌های مختلف، از جمله برای فعالان و مسئولان و مجموعه حاکمیت، جنبه حکم حکومتی دارد. در این زمینه باید تفاوت میان حکم حکومتی، نظر و فتوا را مورد توجه قرار داد.

مسئول نهضت مردمی جمعیت با اشاره به برخی دیدارهای برگزارشده با آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای ادامه داد: در یکی از دیدارها که خردادماه سال گذشته برگزار شد، با وجود محدودیت‌های زمانی و شرایط خاص امنیتی، ایشان حدود یک ساعت و ۴۵ دقیقه درباره موضوع جمعیت نکات مهمی مطرح کردند. درخواست کرده‌ایم متن این مباحث با اجازه دفتر نشر منتشر شود، چراکه حاوی مطالب مهمی در حوزه جمعیت است.

وی در ادامه با اشاره به پیام رهبر جدید انقلاب به فعالان مردمی حوزه جمعیت گفت: این پیام با سلام و تشکر از ابراز محبت و مسئولیت‌شناسی فعالان دلسوز این حوزه آغاز می‌شود. همین تعبیر مسئولیت‌شناسی اهمیت دارد؛ چراکه رهبر جدید انقلاب فعالان جمعیت را افرادی مسئولیت‌شناس می‌دانند.

وافی با بیان اینکه آغاز پیام با موضوع فرزندآوری یا هشدار درباره کاهش جمعیت نیست، تصریح کرد: رهبر جدید انقلاب در ابتدای پیام، دستاوردهای دفاع مقدس سوم و نعمت عظیم بعثت بی‌نظیر ملت ایران را یادآوری می‌کنند و سپس از برآمدن ایران در جایگاه یک قدرت بزرگ و تأثیرگذار سخن می‌گویند. این شیوه آغاز پیام نشان می‌دهد که ایشان ابتدا ظرفیت و قدرت ایران را به تصویر می‌کشند و سپس مسئله جمعیت را در ارتباط مستقیم با آن قرار می‌دهند.

وی با اشاره به عبارت رهبر جدید انقلاب مبنی بر اینکه «استمرار این وضع و وصول به درجه مطلوب‌تری از آن نسبت مستقیمی با مسئله جمعیت دارد»، اظهار کرد: این عبارت از نکات بسیار مهم پیام است؛ چراکه جمعیت را مستقیماً به قدرت ملی و استمرار پیشرفت کشور پیوند می‌دهد.

مسئول نهضت مردمی جمعیت ادامه داد: سال‌ها در مباحث جمعیتی، بیشتر بر پیامدهایی مانند سالمندی، کاهش جمعیت و ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته تأکید می‌شد و گاهی با ارائه پیش‌بینی‌هایی درباره وضعیت جمعیت در دهه‌های آینده، ضرورت فرزندآوری را توضیح می‌دادیم؛ اما رهبر انقلاب در این پیام نگاه جامع‌تری ارائه می‌کنند و تأکید دارند که مسئله جمعیت صرفاً جبران گذشته نیست.

وی افزود: در پیام ایشان آمده است که مسئله جمعیت، علاوه بر جبران کاستی‌های ناشی از برخی سیاست‌های گذشته، با پیگیری مجدانه سیاست‌های صحیح و حتمی افزایش جمعیت می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی‌های بزرگ و جهش‌های راهبردی ملت ایران در آینده باشد. بنابراین، حتی اگر بخشی از مشکلات جمعیتی گذشته جبران شود، مأموریت فعالان این حوزه به پایان نمی‌رسد.

وافی با تأکید بر اینکه افزایش جمعیت در این نگاه یک فرصت برای ساخت آینده کشور است، گفت: رهبر انقلاب در پیام خود از نقش‌آفرینی‌های بزرگ و جهش‌های راهبردی سخن می‌گویند و در نهایت، موضوع جمعیت را به حرکت در مسیر خلق تمدن نوین ایرانی پیوند می‌زنند. این نگاه، افق بسیار گسترده‌تری از مباحث صرفاً آماری و جمعیتی پیش روی فعالان این عرصه قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه فعالان مردمی در پیام رهبر انقلاب اظهار کرد: در این پیام، فعالان مردمی به‌عنوان بازیگران اصلی میدان جمعیت مورد توجه قرار گرفته‌اند. تأکید بر تلاش‌های روزافزون فعالان مردمی و ترویج فرهنگی فرزندآوری نشان می‌دهد که مأموریت اصلی این جریان، صرفاً فعالیت اجرایی نیست، بلکه فرهنگ‌سازی و ایجاد نگرش صحیح در جامعه است.

وافی افزود: این تأکید باید مورد توجه دستگاه‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و مجموعه‌های فرهنگی قرار گیرد؛ چراکه بخش مهمی از مأموریت آنها در حوزه جمعیت، ترویج فرهنگی فرزندآوری و تقویت گفتمان خانواده و فرزندآوری در جامعه است.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب موضوع جمعیت را یک مأموریت مقطعی نمی‌دانند، گفت: در پیام ایشان بر استمرار این تلاش‌ها تأکید شده است؛ بنابراین، فعالیت در حوزه جمعیت نباید به مناسبت‌هایی مانند روز ملی جمعیت محدود شود، بلکه این موضوع نیازمند پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی روزانه و هفتگی است.

مسئول نهضت مردمی جمعیت در پایان با اشاره به بخش پایانی پیام رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: ایشان در پایان، مسئله جمعیت را امتداد یکی از دغدغه‌های راهبردی رهبر شهیدمان معرفی می‌کنند و یادآور می‌شوند که این موضوع از مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان بوده و در بسیاری از جلسات، دیدارهای عمومی و اختصاصی بر آن تأکید داشته‌اند. این بخش از پیام نشان می‌دهد که موضوع جمعیت یک مطالبه مستمر و راهبردی بوده و بی‌توجهی به آن، به معنای نادیده گرفتن یکی از تأکیدات مهم رهبر جدید انقلاب است.