دری: جهاد امروز تقویت خانواده و فرزندآوری است

هادی دری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه جوانی جمعیت، تبیین «بهشت مادری» و جایگاه والای مادر در خانواده اسلامی است. مسئله فرزندآوری تنها افزایش تعداد جمعیت نیست، بلکه معرفی و حفظ جایگاه مادری بوده، جایگاهی که خداوند پس از خود، اذن خلقت را به مادر عطا کرده است.

وی افزود: اگر خداوند توفیق فرزندآوری را به انسان عطا کرده، برای آن حکمت و تعریف علمی نیز قرار داده است. اگر همه فعالیت‌ها، حضورها، تجمع‌ها و حمایت‌های ما از انقلاب را در حوزه نظر و تئوری بدانیم، عرصه عمل و ولایت‌پذیری امروز در موضوع فرزندآوری جلوه پیدا می‌کند.

دبیر جوانی جمعیت استان اصفهان خاطرنشان کرد: جمعی از فعالان حوزه جمعیت و مسئولان کشور در دیدار با رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسائل و مشکلات کشور را مطرح کردند، اما ایشان مهم‌ترین دغدغه خود را مسئله فرزندآوری عنوان کردند و تأکید داشتند که این مسیر، هرچند دشوار، برای رسیدن به هدفی بزرگ ضروری است.

دری تصریح کرد: اگر خواهران و برادران به دنبال انجام جهاد هستند، امروز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جهاد، فرزندآوری به نیت تحقق منویات رهبر شهید است. البته منظور تنها داشتن یک فرزند نیست، بلکه خانواده‌هایی که صاحب چند فرزند هستند نیز در صورت امکان، به افزایش فرزندآوری توجه کنند؛ چرا که همه این مسائل در نهایت به حفظ جایگاه مادری و خانواده اسلامی منتهی می‌شود.

وی بیان کرد: دشمن امروز بیش از هر زمان دیگری جایگاه خانواده و مادر را هدف قرار داده است و به همین دلیل موضوع عفاف و حجاب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بیست‌ویکم تیرماه یادآور واقعه مسجد گوهرشاد و شهادت هزاران بانوی ایرانی در راه دفاع از حجاب است و این ارزش‌ها با هزینه‌های سنگینی به دست آمده است.

دبیر جوانی جمعیت استان اصفهان ادامه داد: جنگ اصلی پیش روی ملت ایران تازه آغاز شده و دشمن تلاش می‌کند شکافی را که در دوران جنگ نتوانست ایجاد کند، امروز با بهانه‌هایی مانند مذاکره در جامعه ایجاد کند؛ از این رو همه باید هوشیار باشند و با افزایش آگاهی، در برابر جنگ شناختی دشمن ایستادگی کنند.

دری با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت عمومی، گفت: هر فردی که در تجمعات و فعالیت‌های انقلابی حضور پیدا می‌کند باید بتواند با استدلال و آگاهی، اهداف و فلسفه این حضور را برای دیگران تبیین کند و نسبت به مسائل روز جامعه شناخت کافی داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب اضافه کرد: ما با افراد بی‌حجاب دشمنی نداریم و حتی مشکلی با شخص آنان نداریم، بلکه با آنان سخن و گفت‌وگو داریم و معتقدیم با منطق و استدلال می‌توان حقیقت را برای آنان تبیین کرد؛ اما با پدیده بی‌حجابی مخالف هستیم، زیرا این مسئله جایگاه خانواده و قوانین دینی را مورد آسیب قرار می‌دهد.

دبیر جوانی جمعیت استان اصفهان ادامه داد: مشکلات اقتصادی نباید مانع فرزندآوری شود، چرا که رزق و روزی به دست خداوند است. اگر امروز به بهانه مسائل اقتصادی از فرزندآوری غفلت کنیم، در سال‌های آینده با بحران سالمندی، کاهش جمعیت جوان و تعطیلی بخشی از ظرفیت‌های آموزشی کشور مواجه خواهیم شد.

دری تاکید کرد: لازم است موضوع فرزندآوری به یکی از محورهای اصلی تجمعات و فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شود، زیرا در سال‌های آینده اگر رشد جمعیت محقق نشود، نیروی جوان و توانمند برای پیشرفت کشور و مقابله با تهدیدهای دشمن کاهش خواهد یافت و این همان هدفی است که دشمن برای آن برنامه‌ریزی کرده است.