به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمسلم وافی عصر پنج‌شنبه در رویداد تخصصی «صبا» ویژه فعالان و واسطه‌گران حوزه ازدواج در بیرجند اظهار کرد: امام صادق(ع) می‌فرمایند اگر یکی از شما برای خروج و ظهور حجت(عج) با نیت صادقانه قدمی بردارد، این فرد ظهور را درک خواهد کرد.

وی ادامه داد: گاهی از ما خواسته می‌شود در حوزه‌هایی مانند حجاب، اقتصاد مقاومتی یا دیگر مسائل اجتماعی و فرهنگی فعالیت کنیم؛ همه این عرصه‌ها ارزشمند و قابل توجه هستند، اما باید تفاوت حضور در میدان ازدواج و فرزندآوری با سایر موضوعات را در نتایج و خروجی‌های آن ببینیم.

مدیر مؤسسه نهضت مردمی جمعیت افزود: وقتی به یک خانم کم‌حجاب تذکر داده می‌شود، ممکن است جلوی یک گناه گرفته شود و وقتی به یک جوان گفته می‌شود نماز بخواند، یک واجب احیا می‌شود، اما وقتی شما زمینه یک ازدواج را فراهم می‌کنید، نتیجه آن بسیار فراتر از این است.

وافی با اشاره به روایتی دیگر از امام صادق(ع) گفت: آثار ازدواجی که شما فراهم کرده‌اید، نسلی که از آن ازدواج شکل می‌گیرد و نسل‌هایی که پس از آن به وجود می‌آیند، تا قیامت در پرونده شما نوشته می‌شود.

هشدار درباره افزایش سن ازدواج

وی با اشاره به مطالبی درباره شیوع برخی بیماری‌ها در میان نوجوانان و آثار آن بر ازدواج اظهار کرد: باید مراقب باشیم برنامه‌هایی که موجب آسیب به سلامت، ازدواج و فرزندآوری جوانان می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

وافی با اشاره به افزایش سن ازدواج گفت: زمانی میانگین سن ازدواج دختران حدود ۲۳ سال و پسران ۲۶ سال بود، اما امروز این عدد برای دختران حدود ۲۵ و برای پسران حدود ۲۹ سال شده است.

وی افزود: اگر جوانان خواستند ازدواج کنند، نباید آنها را به تأخیر انداخت؛ چراکه بعد از ازدواج نیز ممکن است فرزندآوری را به تأخیر بیندازند.

مدیر مؤسسه نهضت مردمی جمعیت با اشاره به موضوع ناباروری گفت: یک‌پنجم زوج‌های کشور نابارور هستند و اگر ازدواج و فرزندآوری به تأخیر بیفتد، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد.

انتخاب درست زوجین، نخستین گام زنجیره جمعیت

وافی خطاب به فعالان و واسطه‌گران حاضر در رویداد «صبا» اظهار کرد: شما حلقه نخست این زنجیره هستید و اگر در مرحله واسطه‌گری ازدواج به‌درستی عمل کنید، مراحل بعدی نیز می‌تواند به‌درستی و با موفقیت پیش برود.

وی افزود: در پازل واسطه‌گری، انتخاب درست زوجین اهمیت زیادی دارد و اگر این مرحله درست انجام شود، مسیر تشکیل خانواده، فرزندآوری و تربیت نسل نیز بهتر طی خواهد شد.

مدیر مؤسسه نهضت مردمی جمعیت با اشاره به تجربه برخی کشورهای اروپایی در حمایت از زوج‌های جوان گفت: در آلمان پس از ازدواج، حمایت‌هایی برای زوج‌ها در نظر گرفته شده و برای دریافت برخی خدمات، مدارکی از آنها مطالبه می‌شود که نشان‌دهنده توجه این کشور به فرزندآوری پس از ازدواج است.

وی اضافه کرد: ما نیز باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم جوانان را پس از ازدواج به فرزندآوری به‌موقع تشویق کنیم.

وافی با بیان اینکه نباید تمام مسئله ازدواج را به اشتغال و اقتصاد گره زد، اظهار کرد: امروز حدود یک‌ونیم میلیون کارمند دولت مجرد داریم؛ بنابراین اگر فقط بگوییم برای جوان شغل ایجاد کنید تا ازدواج کند، مسئله به همین سادگی حل نمی‌شود.

وی افزود: امروز باید درباره معیارهای انتخاب همسر، سبک زندگی و نگاه جوانان به ازدواج کار فرهنگی انجام دهیم و حتی به جوان آموزش دهیم که برای کار و زندگی مسئولیت‌پذیر باشد و صرفاً منتظر فراهم شدن همه امکانات نباشد.

واسطه‌گر باید فلسفه ازدواج را بداند

مدیر مؤسسه نهضت مردمی جمعیت با بیان اینکه واسطه‌گران باید از ظرفیت‌های بیشتری برای دعوت جوانان به ازدواج استفاده کنند، گفت: خداوند برای ازدواج و تشکیل خانواده دستور و وعده دارد، اما ما گاهی به جای تبیین نگاه دینی، فقط درباره هزینه‌های ازدواج صحبت می‌کنیم.

وی ادامه داد: واسطه‌گر باید خودش فلسفه ازدواج را بفهمد تا بتواند آن را برای جوان تبیین کند و نباید ازدواج را صرفاً به مسائل جنسی یا داشتن همسر محدود کنیم.

وافی با اشاره به موضوع ازدواج موقت گفت: ازدواج موقت برای رفع یک نیاز در شرایط خاص مطرح شده و نباید آن را با فلسفه ازدواج دائم که یکی از ارکان آن ایجاد آرامش است، یکسان دانست.

وی افزود: اگر ازدواج را صرفاً به رفع نیاز جنسی تقلیل دهیم، مفهوم آرامش، خانواده و تربیت نسل از بین می‌رود.

واسطه‌گر باید «عینک» خود را عوض کند

مدیر مؤسسه نهضت مردمی جمعیت با بیان اینکه تمام قصه همسرگزینی و واسطه‌گری این است که در مرحله اول، دوم و سوم عینک خودمان را عوض کنیم، گفت: اگر نگاه ما به ازدواج و فرزندآوری تغییر نکند، حتی اگر برای هر واسطه‌گری پاداش و امکانات بدهند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود.

وی افزود: باید ازدواج را به‌عنوان مسیری برای ایجاد آرامش، رشد، تشکیل خانواده و تربیت نسل معرفی کنیم.

وافی ادامه داد: اگر خانواده‌ای چند فرزند دارد، نباید فقط به تعداد فرزندان فکر کند؛ باید افق خود را آن‌قدر بالا ببرد که آرزو کند یکی از فرزندانش در آینده از فرماندهان حضرت(عج) باشد.

وی افزود: وقتی افق نگاه بالا برود، بسیاری از سختی‌ها نیز قابل تحمل می‌شود. واسطه‌گر باید بداند وقتی دو نفر را به یکدیگر می‌رساند، ممکن است نتیجه این ازدواج، فرزندی باشد که در آینده نقش مهمی در جامعه ایفا کند.

مدیر مؤسسه نهضت مردمی جمعیت با اشاره به مفهوم یاران حضرت مهدی(عج) گفت: در این نگاه، واسطه‌گر صرفاً دو نفر را به هم نمی‌رساند، بلکه در ساختن نسلی سهیم می‌شود که می‌تواند در آینده در مسیر حق و ظهور نقش‌آفرین باشد.

ضرورت اصلاح نگاه جامعه به ازدواج

وافی با بیان اینکه باید مفهوم ازدواج در جامعه اصلاح شود، گفت: ازدواج نباید صرفاً به یک رابطه برای رفع نیاز تقلیل پیدا کند.

وی افزود: در زندگی مشترک، تحمل سختی و تلاش برای حفظ خانواده نیز بخشی از مسیر رشد انسان است و نباید انتظار داشته باشیم ازدواج به معنای حذف تمام مشکلات زندگی باشد.

مدیر مؤسسه نهضت مردمی جمعیت در پایان با اشاره به روایات مربوط به مادران باردار و شیرده اظهار کرد: در روایات برای سختی‌های دوران بارداری و زایمان و همچنین شیردهی مادر، اجر و پاداش فراوانی بیان شده است.

وی گفت: این همان تغییر عینک است؛ اگر مادر بداند سختی‌هایی که در دوران بارداری، تولد و شیردهی تحمل می‌کند چه جایگاهی دارد، نگاهش به فرزندآوری متفاوت خواهد شد.

وافی بیان کرد: اگر زن در زندگی مشترک با سختی‌هایی مواجه شود، اما نگاهش به ازدواج و فرزندآوری درست شده باشد، بسیاری از این سختی‌ها را با نگاه دیگری تحمل می‌کند.

وی تأکید کرد: واسطه‌گری ازدواج فقط معرفی یک دختر و پسر نیست؛ واسطه‌گر باید بداند که ممکن است با یک معرفی درست، یک خانواده تشکیل شود، فرزندانی به دنیا بیایند و نسلی شکل بگیرد که آثار آن تا سال‌ها و حتی نسل‌های بعد ادامه پیدا کند.