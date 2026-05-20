لبیک دانشجویی به بیانات رهبر معظم انقلاب برای مقابله با بحران جمعیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، در پی پیام اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای درباره ضرورت توجه به مسئله جمعیت و نقشآفرینی فعالان مردمی در حوزه خانواده، جمعی از تشکلها و کانونهای دانشگاهی فعال در حوزه خانواده با انتشار متنی اعلام کردند که در لبیک به فرمایشات معظمله، عزم خود را برای حل مسائل حوزه خانواده و تقویت فرهنگ فرزندآوری جزم کردهاند.
در این متن با تأکید بر اهمیت همافزایی و اقدام مؤثر در مسیر تحقق سیاستهای کلی جمعیت، آمده است: فعالان مردمی حوزه خانواده و جوانی جمعیت با پیوستن به پویش «جان ایران» تلاش خواهند کرد با اقدامات فرهنگی و اجتماعی، زمینه تحقق نسل آیندهساز تمدن نوین اسلامی را فراهم کنند.
امضاکنندگان این بیانیه همچنین با قدردانی از توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به جهادگران مردمی عرصه خانواده، ابراز امیدواری کردهاند که با توکل به خداوند متعال و تحت رهنمودهای حکیمانه ایشان، مسیر تقویت خانواده و جوانسازی جمعیت کشور با قوت و اخلاص ادامه یابد.
بر اساس این فراخوان، فعالان فرهنگی و اجتماعی میتوانند با ارسال کلمه «لبیک» به شناسه در پیام رسان ایتا @ADMIN_jamepardaz۲ به جمع امضاکنندگان این بیانیه بپیوندند.
