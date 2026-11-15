به گزارش خبرنگار مهر، این فهرست در راستای اعتبارسنجی دانشگاه‌های معتبر جهان و با هدف تسهیل فرایند تصمیم‌گیری متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور تهیه شده است.

بر اساس اعلام اداره کل امور دانش‌آموختگان، در مجموع ۱۶۱۲ دانشگاه مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفته و در سه گروه طبقه‌بندی شده‌اند. از این تعداد، ۵۱۷ دانشگاه در گروه الف (ممتاز)، ۵۱۴ دانشگاه در گروه ب (خوب) و ۵۸۱ دانشگاه در گروه ج (متوسط) قرار دارند.

اطلاعات مربوط به دانشگاه‌های اعتبارسنجی‌شده در سامانه اطلاع‌رسانی سازمان امور دانشجویان بارگذاری شده است.

همچنین در خصوص دانشگاه‌های کشور ترکیه اعلام شده است که بررسی و اعتبارسنجی این دانشگاه‌ها پس از تکمیل فرایند و نهایی‌شدن، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فهرست منتشرشده صرفاً شامل دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی در حیطه وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. متقاضیان می‌توانند برای مشاهده وضعیت اعتبار دانشگاه‌های موردنظر خود به سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir مراجعه کرده و از مسیر «خدمات ← اداره کل امور دانش‌آموختگان» به فهرست دانشگاه‌ها دسترسی پیدا کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، ارزشیابی مدارک تحصیلی مقطع دکتری متقاضیانی که از اول تیرماه ۱۳۹۸ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۹) به بعد در دانشگاه‌های خارج از کشور شروع به تحصیل کرده‌اند، صرفاً در صورت تحصیل در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) امکان‌پذیر خواهد بود و مدارک آنان مطابق ضوابط مربوط ارزشیابی می‌شود.

براساس این گزارش، از تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ فهرست دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور برای سال ۲۰۲۶ و سال‌های پس‌از آن صرفاً از طریق سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان قابل‌مشاهده و دسترسی خواهد بود برای مشاهده فهرست دانشگاه‌ها به نشانی اینجا کلیک کنید.