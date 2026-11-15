به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی حقی اظهار کرد: برابر مراجعه خانمی ۳۲ ساله به همراه شوهرش به پلیس فتا با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانکی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال پرونده در دست اقدام کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و با بررسی‌های انجام شده مشخص شد پول‌های برداشت شده به صورت خرید اینترنتی از سکوها و پلتفرم‌های داخلی انجام گرفته است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: در ادامه بررسی مشخص شد وجوه برداشت شده توسط حساب کاربری متصل به شماره همراه خود شاکی بوده است و پس از انجام یکسری اقدامات فنی سایبری، این اقدام توسط فرزند هشت ساله این خانواده برای خرید بازی‌های اینترنتی انجام شده است.

وی گفت: توصیه می‌شود والدین دسترسی فرزندان به اطلاعات بانکی را مدیریت کنند و همچنین نظارت جدی‌ و مستمر بر فعالیت فرزندان خود در بستر فضای سایبر داشته باشند. چنانچه شهروندان با موضوع مشابه برخورد کردند و یا مشاوره‌ای در این زمینه نیاز داشتند با کارشناسان فوریت پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کنند.