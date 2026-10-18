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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

دستگیری ۶ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد 

دستگیری ۶ سرشاخه یک شرکت هرمی در مشهد 

مشهد- فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد گفت: طی عملیات ضربتی ۶ نفر از اعضای یک شرکت هرمی که اهل استان های مختلف کشور هستند، در مشهد دستگیر شدند.

سرهنگ محمد چراغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد با رصدهای اطلاعاتی خود از فعالیت یک شرکت هرمی با وعده و فریب کسب ثروت برای جوانان جویایی کار مطلع شده و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: تیم رسیدگی کننده پرونده با اشراف اطلاعاتی محل فعالیت اعضای این شرکت هرمی را در یکی از مناطق هسته مرکزی شهر مشهد شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند.

فرمانده انتظامی کلان شهر مشهد بیان کرد: ماموران انتظامی پس از اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضائی طی عملیات ضربتی ۶ نفر از اعضای این شرکت هرمی را که اهل استان های مختلف کشور هستند را دستگیر و در بازرسی از محل تعدادی جزوات آموزشی و لیست آموزش های لازم در رابطه با شرکت هرمی کشف کردند.

چراغ با بیان این که فعالیت این گونه شرکت ها هیچ وجه قانونی ندارد، خاطر نشان کرد: شایع ترین شیوه و شگرد شرکت های هرمی اغفال جوانان جویای کار در مشاغل با درآمد بالا است.

این مقام انتظامی با اشاره به معرفی متهمان به مقام قضائی خاطر نشان کرد: با توجه به هشدارهای مستمر پلیس و تلاش برای آشکارسازی ماهیت مجرمانه اینگونه شرکت‌ها، هنوز شاهد فریب افرادی هستیم که دارایی خود را در شرکت‌های هرمی نابود می‌کنند.

کد مطلب 6981251

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