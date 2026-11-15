به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمدرضا قائمی‌نژاد اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسفراین با انجام اقدامات فنی و پلیسی، یک دستگاه خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در عملیاتی با اجرای تور ایست و بازرسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲ کیلوگرم تریاک که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و راننده خودرو نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.