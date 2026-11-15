به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان ظهر یکشنبه در قرارگاه خبری نشان‌دار کردن مالیات‌ها در استان گلستان اظهار کرد: این دانشگاه چهار پروژه عمرانی در دست اجرا دارد که همگی دارای پیمانکار و قرارداد اجرایی هستند و اعتبارات ابلاغی سال گذشته نیز به‌طور کامل جذب شده است.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌ها افزود: خوابگاه متأهلی دانشگاه با ظرفیت ۵۸ واحد سوئیتی در حال ساخت است که ۲۱ واحد آن به بهره‌برداری رسیده و ۲۸ واحد دیگر نیز سال آینده آماده افتتاح خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ادامه داد: دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ با زیربنای پنج هزار مترمربع در مراحل پایانی قرار دارد و تلاش می‌شود بخش آزمایشگاهی آن تا ۲۲ بهمن امسال افتتاح شود.

وی همچنین از اجرای پروژه دانشکده علوم طبیعی با زیربنای ۱۰ هزار مترمربع خبر داد و گفت: پیشرفت بلوک B این دانشکده به ۸۹ درصد رسیده و برای تکمیل آن حدود ۵۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

اختصاص اعتبار مالیاتی به زیرساخت پژوهشی کشاورزی

خزاعیان با اشاره به اهمیت مجتمع آزمایشگاهی تحقیقات کشاورزی هسته‌ای اظهار کرد: این مجموعه با زیربنای حدود ۶ هزار مترمربع شامل ساختمان آزمایشگاهی و گلخانه صنعتی است و تاکنون بیش از ۵۸ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده است.

وی افزود: از محل اعتبارات مصوب و اسناد خزانه، ۲۷.۶ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص یافته و ۲۷.۵ میلیارد تومان نیز از طریق مشارکت مؤدیان مالیاتی و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای تکمیل آن پیش‌بینی شده است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلخانه صنعتی این مجموعه در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع احداث شده و نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ کیلوواتی آن نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون ۵۰ کیلووات آن به بهره‌برداری رسیده است.

نقش آزمایشگاه در افزایش بهره‌وری کشاورزی

خزاعیان با تأکید بر کاربردهای این مجموعه در بخش کشاورزی گفت: فعالیت این آزمایشگاه می‌تواند به کاهش مصرف آب، افزایش تولید محصولات راهبردی مانند گندم، جو، کلزا و برنج و همچنین کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی کمک کند.

وی مدیریت شوری و فرسایش خاک، مقابله با بیابان‌زایی، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و پایش آلودگی‌های محیط‌زیستی را از دیگر ظرفیت‌های این مجموعه برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اضافه کرد: استفاده از فناوری هسته‌ای در کنترل آفات، افزایش ماندگاری محصولات، کاهش ضایعات کشاورزی و تولید ارقام مقاوم به خشکی، شوری و بیماری‌ها نیز از جمله اهداف راه‌اندازی این آزمایشگاه است.

خزاعیان با اشاره به جایگاه کشاورزی، دامپروری و شیلات در اقتصاد گلستان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های علمی و پژوهشی می‌تواند بهره‌وری تولید را افزایش دهد و به بهبود درآمد کشاورزان و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.

وی مشارکت مؤدیان مالیاتی در تکمیل این پروژه را نوعی سرمایه‌گذاری برای آینده استان دانست و گفت: مالیات نشان‌دار این امکان را فراهم می‌کند که مردم آثار مشارکت خود را در توسعه زیرساخت‌های علمی و اقتصادی به‌صورت ملموس مشاهده کنند.