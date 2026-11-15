به گزارش خبرنگار مهر، قربان حاجی‌مشهدی ظهر یکشنبه در قرارگاه خبری نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: تاکنون ۶ هزار و ۲۶۵ مؤدی مالیاتی استان در این طرح مشارکت کرده‌اند تا بخشی از منابع مالی موردنیاز پروژه‌های عمرانی و زیرساختی گلستان تأمین شود.

وی با اشاره به گستره طرح‌های انتخاب‌شده افزود: در مجموع ۳۷ پروژه با اعتبار موردنیاز ۷۱۰ میلیارد تومان در این طرح قرار گرفته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به آبرسانی به روستاهای شهرستان ترکمن و مراوه‌تپه، تأمین زیرساخت‌های مسکن محرومان گرگان، طرح آبرسانی کلاله و توسعه شهرک صنعتی شماره ۲ گنبدکاووس اشاره کرد.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان با بیان اینکه میزان تأمین اعتبار در برخی پروژه‌ها از ۹۰ درصد فراتر رفته است، گفت: طرح آبرسانی شهرستان ترکمن با تأمین ۹۶ درصد اعتبار موردنیاز، بیشترین میزان تأمین منابع مالی را در میان پروژه‌های یادشده به خود اختصاص داده است.

حاجی‌مشهدی با تأکید بر نقش مشارکت مالیاتی در توسعه استان خاطرنشان کرد: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها این امکان را فراهم کرده است که مؤدیان در انتخاب و تأمین اعتبار پروژه‌های موردنیاز استان نقش داشته باشند و محل هزینه‌کرد بخشی از مالیات پرداختی خود را در قالب طرح‌های عمرانی و خدماتی مشاهده کنند.