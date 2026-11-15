به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شکبه دو، مجموعه تلویزیونی «زیر درختان شهر» با محوریت مفاهیم ایثار، مقاومت و همدلی اجتماعی و با نگاهی به رویدادهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تولید شده است و در قالب داستان‌هایی مستقل، روایتگر تجربه‌ها و مواجهه اقشار مختلف مردم در بستر این رویدادها است.

این مجموعه از تازه‌ترین تولیدات خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیما، از روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ روزهای زوج، ساعت ۲۱:۱۵ روی آنتن شبکه دو سیما می رود.

«زیر درختان شهر» به تهیه‌کنندگی صادق روشن، کارگردانی عمار خطی و سرپرستی نویسندگان حسین تراب‌نژاد در خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیما تولید شده است.