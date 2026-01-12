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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

«کلانتری ۱۱» در مرحله پس تولید؛ ۷ مینی سریال در حال آماده‌سازی داریم

«کلانتری ۱۱» در مرحله پس تولید؛ ۷ مینی سریال در حال آماده‌سازی داریم

مدیرکل خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ با اشاره به محصولات این مرکز بیان کرد که ۷ مینی سریال در مراحل مختلف تولید و پس‌تولید در حال آماده سازی است.

سجاد بهمن آبادی مدیرکل خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ در پاسخ به طراحی برنامه با توجه به اتفاقات اخیر کشور به خبرنگار مهر بیان کرد: بنا به نوع ماموریت خانه تولیدات جوان بعد از عملیاتی چون وعده صادق و … این خانه فعال تر شده است. هدفگذاری این مجموعه کار کردن و تجربه با جوان ترها در حوزه رسانه است؛ جمعی از بچه ها به صورت تیم های واکنش سریع و یا اتاق های فکری که سریع تشکیل می شود، جمع می شوند و تولیدات متنوعی دارند.

وی اضافه کرد: در روزهای اخیر هم این اتفاق رخ داده است و اتاق های فکر تشکیل شده است تا تولیدات جدیدی در تلویزیون روی آنتن برود. بخشی از این تولیدات وارد فضای صداوسیما و آنتن تلویزیون می شود و بخشی در فضای مجازی منتشر می شود؛ از قالب های کوتاه داستانی و مستند کوتاه گرفته تا کارهای آیتمی و موشن که در حال آماده سازی است.

بهمن‌آبادی به نمونه ای از این برنامه ها اشاره و عنوان کرد: به طور مثال «تو بگو» کارهای کوتاهی است که گفتگوهایی صریح در سطح شهر با مردم دارد. ما پیش از این درباره اسنپ بک و برجام گفتگو کردیم و زمانی که اعتراضات بود درباره اعتراض ها و الان هم به تخریب ها و ناآرامی ها پرداختیم و بیشتر سعی داریم فضایی حقیقی را به اطلاع مخاطبان رسانه ملی برسانیم.

وی به آماده سازی دیگر محصولات مرکز سیمرغ اشاره و بیان کرد: «کلانتری ۱۱» در مرحله پس تولید است که تینو صالحی بازیگر نقش اصلی آن است. این سریال بازیگران زیادی دارد و اتفاقات بیشتر درباره روابط اجتماعی و مناسبات یک کلانتری و مردم است.

مدیرکل خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ یادآور شد: «صدای قلب من» یک مینی سریال است که از سال ۵۷ شروع می شود و تا زمان حال ادامه دارد و یک درام رئال خانوادگی و امنیتی در حوزه تاریخ معاصر است. سوژه ها و قصه سریال در دل یک درام عاشقانه طرح می شود.

وی درباره کاراولی ها در این مجموعه اظهار کرد: ما فرصت کار حرفه ای برای سازندگان را فراهم می کنیم. البته اینها اولین تجربه شان نیست یعنی در فضای کار حرفه ای و تولید بوده اند و ما آنها را آموزش نداده ایم.

این مدیر در پایان یادآور شد: به طور کلی ۷ سریال و مینی سریال توسط خانه تولیدات جوان تولید شده یا در مرحله پس‌تولید قرار دارد.

کد مطلب 6719574
عطیه موذن

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