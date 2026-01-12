سجاد بهمن آبادی مدیرکل خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ در پاسخ به طراحی برنامه با توجه به اتفاقات اخیر کشور به خبرنگار مهر بیان کرد: بنا به نوع ماموریت خانه تولیدات جوان بعد از عملیاتی چون وعده صادق و … این خانه فعال تر شده است. هدفگذاری این مجموعه کار کردن و تجربه با جوان ترها در حوزه رسانه است؛ جمعی از بچه ها به صورت تیم های واکنش سریع و یا اتاق های فکری که سریع تشکیل می شود، جمع می شوند و تولیدات متنوعی دارند.

وی اضافه کرد: در روزهای اخیر هم این اتفاق رخ داده است و اتاق های فکر تشکیل شده است تا تولیدات جدیدی در تلویزیون روی آنتن برود. بخشی از این تولیدات وارد فضای صداوسیما و آنتن تلویزیون می شود و بخشی در فضای مجازی منتشر می شود؛ از قالب های کوتاه داستانی و مستند کوتاه گرفته تا کارهای آیتمی و موشن که در حال آماده سازی است.

بهمن‌آبادی به نمونه ای از این برنامه ها اشاره و عنوان کرد: به طور مثال «تو بگو» کارهای کوتاهی است که گفتگوهایی صریح در سطح شهر با مردم دارد. ما پیش از این درباره اسنپ بک و برجام گفتگو کردیم و زمانی که اعتراضات بود درباره اعتراض ها و الان هم به تخریب ها و ناآرامی ها پرداختیم و بیشتر سعی داریم فضایی حقیقی را به اطلاع مخاطبان رسانه ملی برسانیم.

وی به آماده سازی دیگر محصولات مرکز سیمرغ اشاره و بیان کرد: «کلانتری ۱۱» در مرحله پس تولید است که تینو صالحی بازیگر نقش اصلی آن است. این سریال بازیگران زیادی دارد و اتفاقات بیشتر درباره روابط اجتماعی و مناسبات یک کلانتری و مردم است.

مدیرکل خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ یادآور شد: «صدای قلب من» یک مینی سریال است که از سال ۵۷ شروع می شود و تا زمان حال ادامه دارد و یک درام رئال خانوادگی و امنیتی در حوزه تاریخ معاصر است. سوژه ها و قصه سریال در دل یک درام عاشقانه طرح می شود.

وی درباره کاراولی ها در این مجموعه اظهار کرد: ما فرصت کار حرفه ای برای سازندگان را فراهم می کنیم. البته اینها اولین تجربه شان نیست یعنی در فضای کار حرفه ای و تولید بوده اند و ما آنها را آموزش نداده ایم.

این مدیر در پایان یادآور شد: به طور کلی ۷ سریال و مینی سریال توسط خانه تولیدات جوان تولید شده یا در مرحله پس‌تولید قرار دارد.