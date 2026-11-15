به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، سی‌وچهارمین نمایشگاه کتاب مازندران با حضور ناشران و عرضه‌کنندگان آثار متنوع فرهنگی و ادبی در بیش از ۴۰ غرفه صبح یکشنبه در ساری افتتاح شد.

نمایشگاه کتاب مازندران با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از فعالان حوزه فرهنگ و نشر در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گشایش یافت.

این نمایشگاه در قالب بیش از ۴۰ غرفه و با مشارکت انتشارات مختلف، مجموعه‌ای متنوع از آثار حوزه‌های مذهبی و دینی، ادبیات و رمان، کتاب‌های علمی، تاریخی و آثار ویژه کودکان و نوجوانان را در معرض دید و انتخاب بازدیدکنندگان قرار داده است.

علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی می‌توانند در این نمایشگاه ضمن آشنایی با آثار و عناوین مختلف، کتاب‌های مورد علاقه خود را از میان محصولات ناشران و عرضه‌کنندگان انتخاب کنند.

یکی از بخش‌های قابل توجه این رویداد، غرفه «با کتاب گفت‌وگو کنیم» است که با رویکرد آشنایی بیشتر مخاطبان با دنیای کتاب و معرفی آثار مختلف، فضایی برای تعامل و ارتباط نزدیک‌تر بازدیدکنندگان با کتاب فراهم کرده است.

تنوع موضوعی آثار و حضور ناشران مختلف در این نمایشگاه، امکان آشنایی مخاطبان با حوزه‌های گوناگون نشر را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت ارتباط میان نویسندگان، ناشران و کتابخوانان کمک کند.

نمایشگاه کتاب مازندران تا سوم آذرماه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واقع در ساری برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ از بخش‌های مختلف آن بازدید کنند.

برگزاری این رویداد در هفته کتاب و کتابخوانی، فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه کتاب در زندگی اجتماعی و فرهنگی و ترغیب خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، به مطالعه و کتابخوانی به شمار می‌رود.