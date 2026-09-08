خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان تنها محلی برای عرضه و خرید کتاب نیست؛ بلکه فرصتی برای معرفی جریان‌های فرهنگی، نویسندگان، ناشران و فعالیت‌هایی است که به نوعی با ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ارتباط دارند.

در میان غرفه‌های این نمایشگاه، مجموعه‌ای با عنوان «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» تلاش کرده است توجه بازدیدکنندگان را به وجهی کمتر دیده‌شده از شخصیت رهبر شهید انقلاب یعنی ارتباط گسترده ایشان با کتاب، مطالعه و ادبیات جلب کند.

این غرفه مجموعه‌ای از آثار و مستندات مرتبط با حوزه مطالعاتی رهبر شهید را گردآوری کرده و بازدیدکنندگان می‌توانند در آن با بخشی از کتاب‌هایی که ایشان نوشته‌اند، آثاری که بیانات ایشان در قالب کتاب در آنها گردآوری شده و همچنین کتاب‌هایی که مورد تقریظ ایشان قرار گرفته‌اند، آشنا شوند.

دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این غرفه اظهار کرد: هدف از برپایی این مجموعه، معرفی جایگاه کتاب و مطالعه در زندگی رهبر معظم انقلاب و ارائه تصویری از ارتباط ایشان با حوزه فرهنگ و کتاب است.

عیسی فلاحی افزود: در این غرفه کتاب‌هایی که توسط رهبر معظم انقلاب تألیف شده یا آثاری که از بیانات ایشان گردآوری و در قالب کتاب منتشر شده‌اند، دسته‌بندی و به نمایش گذاشته شده است.

روایتی از آثار مورد توجه رهبر انقلاب

فلاحی ادامه داد: بخش دیگری از این مجموعه به کتاب‌هایی اختصاص دارد که رهبر معظم انقلاب بر آنها تقریظ نوشته‌اند و در طول سال‌های مختلف مورد توجه ایشان قرار گرفته‌اند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اهداف برپایی غرفه بیان کرد: گردآوری این آثار در کنار یکدیگر، این امکان را برای مخاطب فراهم می‌کند تا با بخشی از حوزه مطالعاتی و علاقه‌مندی‌های فرهنگی و ادبی رهبر معظم انقلاب آشنا شود و نسبت به مطالعه آثار معرفی‌شده ترغیب شود.

دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان گفت: یکی دیگر از اهداف اصلی این غرفه، ایجاد ارتباط میان مخاطبان نمایشگاه و کتاب‌هایی است که در حوزه‌های مختلف مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند.

وی افزود: زمانی که یک کتاب از سوی رهبر انقلاب مورد توجه یا تقریظ قرار می‌گیرد، این مسئله می‌تواند انگیزه‌ای برای مخاطبان، به ویژه جوانان، ایجاد کند تا آن اثر را بشناسند و در فهرست مطالعاتی خود قرار دهند.

تصاویر یک ارتباط مستمر با اهالی فرهنگ

فلاحی به بخش تصویری غرفه نیز اشاره کرد و گفت: در کنار کتاب‌ها، تصاویری از حضور رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه‌های کتاب و دیدارهای ایشان با نویسندگان و اهالی فرهنگ نیز جمع‌آوری و به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: این تصاویر تلاش می‌کند ارتباط مستمر رهبر معظم انقلاب با نویسندگان، ناشران و فعالان حوزه کتاب را برای بازدیدکنندگان به تصویر بکشد.

به گفته دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، مجموعه این آثار و تصاویر در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تا مخاطب تنها با چند عنوان کتاب مواجه نباشد، بلکه با یک روایت فرهنگی از اهمیت کتاب و مطالعه در نگاه رهبر معظم انقلاب آشنا شود.

چرا کتاب‌خوانی یک رهبر اهمیت دارد؟

وی تصریح کرد: در نگاه فرهنگی، میزان ارتباط یک شخصیت سیاسی و اجتماعی با کتاب و مطالعه می‌تواند بخشی از شیوه شکل‌گیری نگاه او به مسائل مختلف را نشان دهد کتاب تنها ابزار کسب اطلاعات نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد بستری برای شناخت تاریخ، جامعه، فرهنگ، ادبیات و تحولات سیاسی و اجتماعی است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر در مورد پیام این غرفه به مخاطبان نمایشگاه کتاب کرد: برپایی غرفه «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» تلاش دارد این پیام را منتقل کند که مطالعه و دانش‌اندوزی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف است و آنچه در این غرفه ارائه شده، نشان‌دهنده توجه جدی رهبر معظم انقلاب به حوزه علم و دانش و کتاب است و تلاش شده است این وجه از شخصیت ایشان برای مردم و به ویژه نسل جوان بیشتر معرفی شود.

فلاحی افزود: در شرایطی که جامعه با حجم گسترده‌ای از اطلاعات و محتوای مختلف در فضای مجازی مواجه است، توجه به کتاب و مطالعه عمیق می‌تواند زمینه‌ساز افزایش آگاهی و قدرت تحلیل مخاطبان باشد.

پیوند فرهنگ مطالعه با تربیت نسل جوان

دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که باید در حوزه فرهنگی مورد توجه قرار گیرد، ایجاد انگیزه برای مطالعه در میان کودکان و نوجوانان است و معرفی الگوهای کتابخوان می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

وی گفت: وقتی جوانان با آثار مختلف و کتاب‌هایی که شخصیت‌های فرهنگی و علمی مطالعه کرده‌اند آشنا می‌شوند، می‌توان زمینه‌ای برای شکل‌گیری عادت مطالعه و افزایش ارتباط آنان با کتاب فراهم کرد.

کتاب‌هایی فراتر از یک قفسه نمایشگاهی

وی عنوان کرد: غرفه «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، در واقع مجموعه‌ای از کتاب‌ها و اسناد تصویری را در کنار یکدیگر قرار داده است تا مخاطب با سیر مطالعاتی و ارتباط رهبر معظم انقلاب با حوزه کتاب آشنا شود.

فلاحی درباره رویکرد این غرفه گفت: تلاش کرده‌ایم آثار و مستندات به شکلی ارائه شود که مخاطب بتواند با مراجعه به غرفه، اطلاعات بیشتری درباره کتاب‌های معرفی‌شده به دست آورد و در صورت علاقه، آنها را برای مطالعه انتخاب کند.

نمایشگاه کتاب؛ فرصتی برای بازگشت به مطالعه

فلاحی یادآور شد: برگزاری نمایشگاه کتاب در هر شهر، علاوه بر جنبه اقتصادی و عرضه آثار ناشران، فرصتی برای ایجاد یک فضای عمومی حول محور کتاب است. حضور خانواده‌ها، دانش‌آموزان، دانشجویان و علاقه‌مندان به کتاب در چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت جریان مطالعه کمک کند.

وی اضافه کرد: در سال‌هایی که فضای مجازی بخش قابل توجهی از زمان مخاطبان را به خود اختصاص داده است، ایجاد تجربه‌های فرهنگی حضوری و معرفی کتاب در قالب‌های متنوع، می‌تواند راهی برای نزدیک‌تر کردن نسل جدید به کتاب باشد.

دبیر اجرایی دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان گفت: غرفه «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» نیز از همین منظر تلاش کرده است با استفاده از کتاب و تصویر، موضوع مطالعه را از زاویه‌ای متفاوت برای مخاطبان نمایشگاه مطرح کند.

تأکید بر استمرار برنامه‌های کتابخوانی

فلاحی در ادامه بر ضرورت استمرار برنامه‌های ترویج کتابخوانی تأکید کرد و گفت: فرهنگ مطالعه با برگزاری یک رویداد یا نمایشگاه ایجاد نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی است.

وی افزود: معرفی کتاب‌های مناسب، برگزاری نشست‌های کتابخوانی، ایجاد فرصت گفت‌وگو درباره آثار و دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تقویت این فرهنگ کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از حضور چنین غرفه‌هایی در نمایشگاه این است که مخاطب پس از بازدید نیز ارتباط خود را با کتاب حفظ کند و نمایشگاه را نقطه آغاز یک مسیر مطالعاتی جدید قرار دهد.

روایتی فرهنگی برای مخاطبان نمایشگاه

غرفه «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» در کنار سایر بخش‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان، تلاش دارد نگاه بازدیدکنندگان را از کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی صرف فراتر برده و آن را به عنوان ابزار شناخت، تحلیل و رشد فکری معرفی کند.

قرار گرفتن آثار تألیفی رهبر معظم انقلاب در کنار کتاب‌هایی که بیانات ایشان در آنها گردآوری شده و همچنین آثار مورد تقریظ و تصاویر دیدار با نویسندگان، یک مجموعه موضوعی را شکل داده است که مخاطبان می‌توانند از طریق آن با بخش‌هایی از ارتباط رهبر انقلاب با حوزه کتاب و فرهنگ آشنا شوند.

این غرفه تا بیست‌ودوم شهریورماه در محل نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان برپا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و آشنایی با آثار و مستندات ارائه‌شده به این بخش از نمایشگاه مراجعه کنند.