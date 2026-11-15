به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا نوروزی در نشست خبری نخستین کنگره چاقی بالینی ایران که صبح امروز با حضور خبرنگاران برگزار شد، با اشاره به وضعیت اضافه‌وزن و چاقی در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور با اضافه‌وزن یا چاقی مواجه هستند و ایران از نظر شیوع این اختلال در رتبه حدود ۴۲ جهان قرار دارد؛ با این حال، روند افزایشی این شاخص‌ها به‌ویژه در میان کودکان نگران‌کننده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران افزود: کودکان از ۶ سال میتوانند زیر نظر پزشک از داروهای لاغری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ایران در حال حاضر از نظر شیوع چاقی و اضافه‌وزن وضعیت مطلوب‌تری نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا دارد، افزود: این وضعیت پایدار نخواهد بود و سرعت افزایش چاقی در کودکان و بزرگسالان می‌تواند در سال‌های آینده جایگاه کشور را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد.

نوروزی با هشدار درباره افزایش چاقی کودکان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها و مطالعات انجام‌شده، روند چاقی در گروه‌های سنی پایین با سرعت زیادی در حال افزایش است و در صورت تداوم شرایط فعلی، شیوع اضافه‌وزن و چاقی در بزرگسالان تا سال ۱۴۱۴ به حدود ۷۰ درصد خواهد رسید.

دبیر علمی کنگره چاقی بالینی ایران، آموزش کادر درمان و افزایش آگاهی عمومی را از اهداف اصلی این رویداد دانست و تصریح کرد: تلاش ما این است که تیم‌های پزشکی بیش از گذشته با اهمیت چاقی، عوارض آن و نقش این بیماری در ایجاد مشکلات سلامت آشنا شوند و هم‌زمان با اطلاع‌رسانی عمومی، حساسیت جامعه نسبت به پیامدهای چاقی افزایش یابد.

وی همچنین از پیش‌بینی جایزه پژوهشی ویژه در حوزه چاقی خبر داد و گفت: با هدف تشویق دانشگاه‌ها، محققان و تیم‌های پژوهشی به انجام تحقیقات کاربردی در زمینه چاقی، جایزه پژوهشی «مینا» در این حوزه در نظر گرفته شده است.

نوروزی با اشاره به حضور حدود هزار نفر از محققان و درمانگران کشور در این کنگره افزود: این رویداد فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات، تعامل میان متخصصان و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در زمینه پیشگیری و درمان چاقی فراهم می‌کند.

وی در ادامه به تصویب سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌های مزمن غیرواگیر اشاره کرد و گفت: این سند با تمرکز بر بیماری‌هایی مانند بیماری‌های قلبی‌عروقی، دیابت و کبد چرب، به‌تازگی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به تصویب رسیده و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تأکید بر نقش چاقی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بروز بیماری‌های مزمن غیرواگیر خاطرنشان کرد: چاقی از معدود عوامل خطر مهمی است که با مداخلات مناسب و اصلاح سبک زندگی قابلیت کنترل و بازگشت دارد؛ بنابراین توجه به آن می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار بیماری‌ها و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر داشته باشد.

نوروزی با اشاره به ضرورت واقع‌بینی در تعیین اهداف کنترل چاقی گفت: با توجه به شرایط موجود، اگر بتوانیم طی پنج سال آینده از افزایش بیشتر شیوع چاقی در کشور جلوگیری کنیم و وضعیت فعلی را حفظ کنیم، این خود یک موفقیت مهم در حوزه سلامت خواهد بود.

وی افزود: کودکان از ۶ سالگی می توانند زیر نظر پزشک از داروهای لاغری استفاده کنند.

در ادامه، نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به ضرورت ساماندهی تبلیغات سلامت‌محور در سطح شهر اظهار کرد: هرگونه پیام تبلیغاتی یا محتوای مرتبط با سلامت که قرار است از طریق بیلبوردها در معرض دید و اطلاع مردم قرار گیرد، به‌ویژه در حوزه درمان و خدمات پزشکی، باید مطابق دستورالعمل‌ها به تأیید سازمان نظام پزشکی برسد و مجوزهای لازم را دریافت کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه سلامت نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، افزود: این موضوع به‌ویژه در زمینه پیشگیری از چاقی کودکان اهمیت بیشتری دارد و باید از ظرفیت مدارس و نظام آموزشی برای اصلاح الگوی تغذیه و سبک زندگی استفاده کرد.

توکلی با اشاره به اهمیت نظارت‌های بهداشتی در مدارس گفت: در سال گذشته، بخشی از آموزش‌ها به‌صورت مجازی و آنلاین انجام شد، اما در شرایط فعلی تعامل مناسبی میان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدارس برقرار شده است تا نظارت‌های بهداشتی در مدارس تقویت و زمینه اصلاح الگوهای آموزشی و رفتاری دانش‌آموزان فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین درباره وضعیت تغذیه و امنیت غذایی در استان تهران اظهار کرد: نقشه سلامت و امنیت غذایی استان تهران تهیه شده و اطلاعات مربوط به وضعیت شهرستان‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این بررسی‌ها، برخی شهرستان‌های اطراف تهران به تقویت برنامه‌ها و مداخلات مرتبط با امنیت غذایی نیاز دارند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بسیاری از چالش‌های حوزه سلامت ماهیتی بلندمدت و چندبعدی دارند، تصریح کرد: مسائلی مانند آلودگی هوا و ناترازی انرژی از جمله موضوعاتی هستند که نمی‌توان آنها را صرفاً با اقدامات حوزه بهداشت و درمان مدیریت کرد و حل آنها نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف دولت است.

توکلی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف سلامت و امنیت غذایی مستلزم همکاری بین‌بخشی، برنامه‌ریزی مستمر و استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های مسئول است تا بتوان در کنار ارتقای سلامت جامعه، به بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم نیز کمک کرد.

در ادامه، فرشاد تیموری، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نشست خبری نخستین کنگره چاقی بالینی ایران اظهار کرد: روند تولید علم در حوزه علوم پزشکی در جهان با سرعت در حال افزایش است و چاقی نیز به‌عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز بیماری‌های مزمن، از موضوعات مهم پژوهشی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ بیش از پنج هزار مقاله مرتبط با چاقی از سوی پژوهشگران ایرانی در مجلات معتبر بین‌المللی منتشر شده است و ایران در این بازه زمانی پس از ترکیه، رتبه دوم منطقه را به خود اختصاص داده است.

تیموری با اشاره به وضعیت تولیدات علمی جدید کشور در این حوزه تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ مقاله مرتبط با چاقی از سوی پژوهشگران ایرانی منتشر شده و ایران در حال حاضر رتبه شانزدهم جهان را در تولید علم این حوزه دارد. همچنین حدود ۲ درصد از تولیدات علمی جهان در زمینه چاقی متعلق به محققان ایرانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشریح برنامه‌های علمی نخستین کنگره چاقی بالینی گفت: در این رویداد دو روزه، ۲۵۰ مقاله از پژوهشگران سراسر کشور دریافت شد که تمامی مقالات حداقل توسط دو عضو هیئت علمی مورد داوری قرار گرفتند و در نهایت ۱۶۵ مقاله با کیفیت علمی مناسب برای ارائه به‌صورت پوستر پذیرفته شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۳ مقاله برتر و کاربردی برای ارائه شفاهی در برنامه علمی کنگره انتخاب شده‌اند تا تازه‌ترین یافته‌های پژوهشگران کشور در حوزه چاقی در اختیار جامعه پزشکی قرار گیرد.

تیموری درباره محورهای پژوهشی مقالات پذیرفته‌شده اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مقالات به الگوهای تغذیه‌ای و رژیم‌های درمانی مرتبط با چاقی اختصاص دارد. همچنین موضوعاتی مانند مکمل‌های غذایی، مزایا و عوارض آنها، داروهای مورد استفاده در درمان چاقی، چاقی کودکان، فیزیولوژی چاقی و عوارض و بیماری‌های همراه آن در این پژوهش‌ها بررسی شده‌اند.

وی با اشاره به اختصاص جایزه ویژه به مقالات برتر خاطرنشان کرد: در این کنگره جایزه پژوهشی «مینا» برای تقدیر از مقاله برتر در نظر گرفته شده است که به یکی از آثار برجسته ارائه‌شده در این رویداد تعلق خواهد گرفت.

دبیر علمی نخستین کنگره چاقی بالینی ایران با اشاره به تفاوت شیوع اضافه‌وزن و چاقی در زنان و مردان گفت: اضافه‌وزن در زنان و چاقی در مردان شیوع بیشتری دارد، اما در مجموع، میزان اضافه‌وزن و چاقی در دو گروه نزدیک به هم است.

وی با اشاره به وضعیت اضافه‌وزن و چاقی در کشور اظهار کرد: شیوع اضافه‌وزن، به‌عنوان مرحله پیش از چاقی، در زنان بیشتر است، در حالی که چاقی در مردان درصد بالاتری دارد؛ اما با در نظر گرفتن مجموع این دو شاخص، میزان اضافه‌وزن و چاقی در زنان اندکی بیشتر از مردان است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی شاخص‌های وزنی در ایران افزود: در حال حاضر وضعیت کشور از نظر شیوع اضافه‌وزن و چاقی در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه غرب آسیا مناسب‌تر است و ایران در این منطقه از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.

نوروزی با بیان خاطره‌ای از حضور استادان اروپایی در یک همایش علمی مرتبط با چاقی گفت: در یکی از همایش‌های گذشته، تعدادی از استادان اروپایی که به ایران سفر کرده بودند، از تناسب وزن مردم در مقایسه با کشورهای خود ابراز تعجب کردند.

دبیر علمی کنگره چاقی بالینی ایران در عین حال نسبت به تغییر احتمالی این وضعیت در سال‌های آینده هشدار داد و تصریح کرد: امیدواریم پنج سال آینده نیز بتوانیم همین آمار و وضعیت فعلی را حفظ کنیم؛ چراکه جلوگیری از افزایش شیوع اضافه‌وزن و چاقی، با توجه به روندهای موجود، دستاورد مهمی برای نظام سلامت کشور خواهد بود.