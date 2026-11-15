به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی ظهر یکشنبه در قرارگاه خبری نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: مشارکت مردمی در قالب این طرح طی سال گذشته حدود ۲۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های دانشگاه علوم پزشکی گلستان فراهم کرد؛ اعتباری که با وجود فرصت محدود اطلاع‌رسانی جذب شد.

وی با اشاره به برنامه امسال دانشگاه افزود: برای اجرای حدود هفت پروژه بهداشتی و درمانی استان، نزدیک به ۱۳۴ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که بخشی از آن به طرح‌های بیمارستانی و توسعه خانه‌های بهداشت اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه اعتبار ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی بیمارستان طالقانی گرگان در روزهای ابتدایی اجرای طرح به‌طور کامل تأمین شد، گفت: منابع مالی چهار پروژه خانه بهداشت نیز تاکنون به‌صورت کامل جذب شده است.

ابراهیمی مهم‌ترین اولویت درمانی دانشگاه را تکمیل بیمارستان ۹۱ تختخوابی گالیکش دانست و اظهار کرد: این پروژه اکنون ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اتمام آن حدود ۶۷ میلیارد تومان اعتبار دیگر موردنیاز است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز این بیمارستان، تاکنون حدود ۳۳ میلیارد تومان تأمین شده و امیدواریم با مشارکت مردم و بازاریان منطقه، منابع باقی‌مانده تا پایان سال فراهم شود.

کمبود بیش از ۲ هزار تخت بیمارستانی در گلستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های درمانی استان گفت: گلستان در حال حاضر حدود سه هزار تخت بیمارستانی فعال دارد، اما برای پاسخگویی به نیازهای درمانی جمعیت استان با کمبود بیش از دو هزار تخت مواجه است.

وی با بیان اینکه ضریب اشغال تخت در بیمارستان‌های گرگان از استانداردهای معمول فراتر رفته است، افزود: این وضعیت فشار مضاعفی بر مراکز درمانی و کادر سلامت وارد می‌کند و ضرورت توسعه ظرفیت‌های درمانی در شهرستان‌ها را افزایش می‌دهد.

ابراهیمی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی بیمارستان گالیکش گفت: بهره‌برداری از این مرکز علاوه بر کاهش مراجعات به بیمارستان‌های گرگان، دسترسی ساکنان شرق گلستان و مسافران عبوری به خدمات درمانی را آسان‌تر می‌کند و زمینه اشتغال ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر را نیز فراهم خواهد کرد.

وی همچنین از پیش‌بینی ۲۰۶ میلیارد تومان اعتبار برای احداث ۴۴ خانه بهداشت خبر داد و اظهار کرد: این اعتبار با هدف ساخت خانه‌های بهداشت استیجاری و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت آن‌ها در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات درمانی خاطرنشان کرد: تقویت مراکز بهداشتی و درمانی در شرق استان می‌تواند از تمرکز مراجعات در مرکز گلستان بکاهد و دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت را فراهم کند.