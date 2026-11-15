به گزارش خبرنگار م امیر سرتیپ علی دلاوری، معاون قرارگاه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل گفت:، کاهش وابستگی تأسیسات آب و فاضلاب به شبکه برق، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و طراحی سناریوهای بدبینانه، از الزامات تداوم خدمات‌رسانی در شرایط بحران است.

دلاوری با اشاره به آنچه ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود در میدان جنگ خواند، گفت: این دو طرف از سر استیصال به جنگ زیرساختی روی آوردند و به‌ویژه زیرساخت‌های آب و انرژی را هدف قرار دادند؛ با این حال، در جنگ ۴۰ روزه نیز نتوانستند در این حوزه به اهداف خود برسند.

وی این ناکامی را نتیجه تلاش کارکنان صنعت آب و فاضلاب و همراهی مردم عنوان کرد و افزود: استمرار خدمات در چنین شرایطی، اهمیت آمادگی نیروهای عملیاتی و مشارکت مردم را در مقابله با تهدیدهای زیرساختی نشان داد.

معاون قرارگاه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر لزوم کاهش وابستگی تأسیسات آبرسانی به شبکه برق اظهار کرد: هر اندازه وابستگی صنعت آب و فاضلاب به برق کاهش یابد، ظرفیت ادامه خدمات آبرسانی در وضعیت اضطراری افزایش خواهد یافت.

وی استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌مندی از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهیان را از راه‌های افزایش آمادگی این صنعت برشمرد و خواستار توجه بیشتر به این ظرفیت‌ها شد.

طراحی آموزش‌ها بر مبنای سناریوهای محتمل و بدترین شرایط

دلاوری بر ضرورت پیش‌بینی سناریوهای محتمل و بدترین وضعیت ممکن تأکید کرد و گفت: آموزش‌های مورد نیاز باید متناسب با محتمل‌ترین و بدترین سناریوها تدوین و اجرا شود و در کنار آن، تمرین‌های عملیاتی و رزمایش‌ها نیز به‌طور مستمر ادامه یابد.

وی درباره تأثیر رزمایش‌ها بر آمادگی کارکنان افزود: این تمرین‌ها، مهارت نیروها را ارتقا می‌دهد، هماهنگی بخش‌های مختلف را بیشتر می‌کند و زمینه شناسایی ضعف‌ها و نواقص را فراهم می‌سازد؛ بنابراین باید جزئی دائمی از برنامه‌های آمادگی باشد.

معاون قرارگاه عملیاتی سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به تجربه نیروهای مسلح در آماده‌سازی برای شرایط جنگی اظهار کرد: در نیروهای مسلح این اصل وجود دارد که تلاش و تمرین بیشتر در زمان صلح، هزینه‌ها و تلفات تحمیل‌شده به کشور در زمان جنگ را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: همین رویکرد در صنعت آب و فاضلاب نیز قابلیت اجرا دارد. هرچه در شرایط عادی، تلاش بیشتری برای افزایش آمادگی و تدبیر در خدمات‌رسانی صورت گیرد، هنگام بحران و تهدید، امکان حفظ آرامش و تداوم خدمات با کیفیت بالاتر فراهم‌تر خواهد بود.

ضرورت نهادینه‌سازی مصرف بهینه آب

دلاوری در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش مستمر الگوی بهینه مصرف آب به شهروندان را ضروری دانست و گفت: آموزش مصرف بهینه باید پیوسته دنبال شود تا این الگو در رفتار شهروندان نهادینه شود.

وی با اشاره به محدودیت ذخایر آبی کشور افزود: هر اندازه مصرف‌کنندگان الگوی مصرف را بهتر رعایت کنند، مدیریت تأمین و توزیع آب برای شرکت‌های آب و فاضلاب آسان‌تر خواهد شد.