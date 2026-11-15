به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، امروز در حاشیه مانور آمادگی صنعت آب و فاضلاب برای شرایط اضطراری، در جمع خبرنگاران با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اظهار کرد: در جریان این دو جنگ، بیش از ۴۱۰ نقطه از تأسیسات آب و فاضلاب کشور آسیب دید، اما کارکنان این صنعت با آمادگی عملیاتی توانستند تأسیسات آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان به مدار بهره‌برداری بازگردانند و مانعی در تأمین آب شرب و بهداشت مردم ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه تجربه این حوادث به تقویت ظرفیت‌های عملیاتی صنعت آب و فاضلاب منجر شده است، افزود: توسعه برق اضطراری، تأمین مواد شیمیایی مورد نیاز برای گندزدایی، تجهیزات تولید آب بسته‌بندی، تانکرهای آبرسانی، علمک‌های برداشت آب اضطراری و مخازن ثابت آبرسانی از جمله اقداماتی است که برای افزایش تاب‌آوری این صنعت دنبال شده است.

امینی با اشاره به آسیب دیدن آب‌شیرین‌کن‌ها در برخی مناطق جنوبی کشور گفت: در جزیره قشم و سیریک و برخی جزایر آسیب‌دیده، منابع جایگزین تأمین آب پیش‌بینی و استفاده شد و تأسیسات آسیب‌دیده نیز در فاصله زمانی ۲۴ تا ۴۸ ساعت به مدار بهره‌برداری بازگشتند؛ به این ترتیب، خدمات آب شرب و بهداشت در این مناطق استمرار یافت.

وی همچنین درباره پیگیری حقوقی حمله به زیرساخت‌های آب کشور اظهار کرد: خسارت‌های واردشده به تأسیسات آب و فاضلاب از طریق مراجع بین‌المللی ثبت و مستند شده و این موضوع برای پیگیری‌های بعدی در دستور کار قرار دارد.

افزایش دوبرابری ظرفیت برق اضطراری تأسیسات آب

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وابستگی تأسیسات آب به برق گفت: در یک سال گذشته ظرفیت برق اضطراری زیرساخت‌های آب کشور حدود دو برابر افزایش یافته و تأسیسات مهم و حیاتی در شهرهای بزرگ و برخی شهرهای دیگر به تجهیزات برق اضطراری مجهز شده‌اند تا در صورت بروز اختلال در شبکه سراسری برق، تأمین آب با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: در کنار این اقدامات، استفاده از تانکرهای آبرسانی، آب بسته‌بندی و علمک‌های برداشت آب اضطراری نیز برای مدیریت شرایط بحرانی پیش‌بینی شده است.

امینی درباره وضعیت تأمین آب مناطق آسیب‌دیده نیز گفت: در استان‌هایی مانند لرستان، هرمزگان، کرمانشاه و اصفهان، در مواردی که تأسیسات آسیب دیدند، از منابع جایگزین آب با کیفیت مورد تأیید استفاده شد. در قشم نیز پس از آسیب به آب‌شیرین‌کن، تأمین‌کننده آب تغییر کرد و از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌های دیگر برای استمرار خدمات استفاده شد.

نصب سالانه ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند آب

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره برنامه هوشمندسازی مصرف آب اظهار کرد: بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف در دستور کار قرار گرفته و برنامه‌ریزی شده است سالانه ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند آب نصب شود.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه آغاز شده است، افزود: هدف‌گذاری ما نصب سه میلیون کنتور هوشمند تا پایان برنامه هفتم توسعه است و میزان نصب سالانه نیز به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

امینی با تأکید بر رعایت الزامات امنیت سایبری در اجرای این طرح گفت: توسعه کنترل هوشمند مصرف باید با رعایت ملاحظات امنیت فضای سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی انجام شود.

الگوی مصرف آب تغییر نمی‌کند

وی درباره احتمال تغییر الگوی مصرف آب نیز گفت: الگوی مصرف در سال ۱۴۰۳ بر اساس بخشنامه مربوطه بازنگری شده و در حال حاضر معیار مصرف برای هر خانوار، ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز است.

امینی افزود: بر اساس قانون، در استان‌هایی که با تنش آبی مواجه هستند، امکان کاهش ۲۰ درصدی الگوی مصرف وجود دارد، اما تاکنون این کاهش در هیچ‌یک از استان‌ها ابلاغ نشده است. ممکن است با توجه به شرایط سد دوستی، وضعیت مشهد بررسی شود، اما تصمیمی در این زمینه قطعی نشده است.

تأمین آب نهضت ملی مسکن بدون نگرانی

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره آخرین وضعیت تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن و استفاده از منابع جاری صنعت آب و فاضلاب، برنامه‌های تأمین زیرساخت این طرح به‌خوبی در حال اجراست.

وی افزود: تأمین آب و خدمات فاضلاب واحدهای نهضت ملی مسکن به‌صورت مستمر رصد می‌شود و برای مناطقی که قابلیت اسکان دارند، آمادگی لازم جهت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز وجود دارد.

مشهد تنها شهر دارای شرایط خاص تأمین آب

امینی درباره وضعیت بارندگی‌ها و تأمین آب شهرهای کشور گفت: سال آبی جاری در ابتدا با شرایط مطلوبی آغاز نشد، اما در هفته‌های اخیر در حدود ۲۲ استان بارندگی‌های مناسبی ثبت شده است؛ با این حال، برخی حوزه‌های آبریز همچنان با کمبود بارش مواجه هستند.

وی با بیان اینکه تا زمان انجام این مصاحبه هیچ‌یک از شهرهای کشور با مشکل جدی تأمین آب مواجه نبوده‌اند، افزود: مشهد به دلیل وابستگی به منابع حوزه آبریز سد دوستی شرایط ویژه‌ای دارد، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نگرانی جدی درباره تأمین آب این شهر وجود ندارد.

تأسیسات تأمین آب محلی و ایزوله هستند

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاسخ به پرسشی درباره حملات سایبری به زیرساخت‌های آب و فاضلاب گفت: تأسیسات تأمین آب کشور به‌صورت محلی و مستقل فعالیت می‌کنند و ارتباط آن‌ها با زیرساخت‌های عمومی اینترنتی محدود یا قطع شده است.

وی افزود: تمهیدات امنیتی در بخش خدمات مشترکان و همچنین سامانه‌های اتوماسیون صنعتی تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و شبکه‌های دارای تجهیزات تله‌متری اجرا شده و این بخش‌ها ایزوله شده‌اند؛ بنابراین، در حال حاضر نگرانی خاصی از این بابت وجود ندارد.

امینی در پایان درباره جزئیات بازسازی برخی تأسیسات آسیب‌دیده در جنوب کشور، از جمله آب‌شیرین‌کن‌ها و مخازن، گفت: در قشم بلافاصله از ظرفیت یک آب‌شیرین‌کن دیگر برای تأمین آب استفاده شد و تأمین‌کننده آب تغییر کرد؛ با این حال، جزئیات برخی اقدامات انجام‌شده به دلیل ملاحظات حفاظتی و محرمانه قابل انتشار نیست.