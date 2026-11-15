به گزارش خبرنگار مهر هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گفت: آمادگی شرکت‌های آبفا برای مواجهه با سناریوهای قطع برق، حملات سایبری و اختلال در منابع تأمین آب، در تمام استان‌ها به‌صورت میدانی بازآزمایی می‌شود.

امینی با یادآوری تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: کارکنان صنعت آب و فاضلاب در این دو جنگ، با وجود وارد شدن خسارت‌های متعدد به تأسیسات، برای تداوم خدمات آب شرب و بهداشت در کنار مردم ماندند. در جریان جنگ نیز چهار نفر از همکاران این صنعت به درجه شهادت نائل شدند.

وی ضمن قدردانی از تلاش کارکنان آبفا در سراسر کشور افزود: در جنگ رمضان، بیش از ۴۱۰ نقطه و تأسیسات آب و فاضلاب، به‌ویژه تأسیسات آب، دچار آسیب شد، اما نیروهای عملیاتی با آمادگی و حضور شبانه‌روزی، خدمات را دوباره برقرار کردند.

خدمات‌رسانی به جمعیت چندبرابری در استان‌های شمالی

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به افزایش فشار بر زیرساخت‌های برخی استان‌ها اظهار کرد: در مازندران، شبکه‌ای که برای جمعیت پنج تا ۶ میلیون نفر طراحی شده بود، در شرایط جنگی باید به حدود ۱۷ میلیون نفر خدمات ارائه می‌کرد. همکاران ما با فعالیت شبانه‌روزی توانستند خدمات مورد نیاز را بدون بروز نارضایتی جدی در حوزه بهداشت تأمین کنند.

وی ادامه داد: در گیلان نیز با وجود طراحی شبکه برای جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، در جنگ رمضان پذیرای حدود ۶ میلیون نفر بودیم و کارکنان، خدمات آب شرب و بهداشت را به‌خوبی ارائه کردند.

امینی با اشاره به مانور شرایط اضطراری در استان اصفهان، این تمرین را فرصتی برای نزدیک‌تر شدن شرکت‌های آبفا از نظر لجستیکی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دانست و تأکید کرد: تجربه‌های موفق استان‌ها، از جمله سامانه داشبورد مدیریت بحران در مشهد، باید گردآوری شود و به‌عنوان الگویی قابل استفاده در اختیار دیگر شرکت‌ها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تجربه‌های یک سال اخیر، تاب‌آوری صنعت آب و فاضلاب را افزایش داده است، گفت: در مراسم بزرگداشت و بدرقه امام شهید در تهران، بیش از ۲۰ میلیون نفر حضور داشتند و آبرسانی به این جمعیت بدون مشکل انجام شد. در مشهد نیز مراسم تدفین فرمانده شهید بدون اختلال در خدمات آبرسانی برگزار شد که این نمونه‌ها، ظرفیت عملیاتی صنعت آب و فاضلاب را نشان می‌دهد.

حفاظت از اطلاعات و آمادگی برای تهدیدهای مختلف

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با تأکید بر لزوم حفاظت از اطلاعات و ظرفیت‌های عملیاتی این صنعت اظهار کرد: بخشی از توانمندی‌ها و آمادگی‌های ایجادشده، محرمانه است و باید از آنها حفاظت شود. در عین حال، شرکت‌ها باید برای سناریوهای گوناگون، از جمله اختلال در تأمین و توزیع آب، حملات سایبری، تهدیدهای مرتبط با فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا و قطع برق آماده باشند.

وی وابستگی تأسیسات آب و فاضلاب به برق را از محورهای مهم برنامه‌ریزی اضطراری برشمرد و افزود: تأمین، تصفیه و توزیع آب به برق وابسته است، اما برای افزایش تاب‌آوری، اقداماتی در زمینه آبرسانی سیار، تولید و توزیع آب بسته‌بندی، تأمین برق اضطراری و ذخیره و تأمین مواد شیمیایی انجام شده است تا حتی در صورت آسیب‌دیدگی تأسیسات، امکان تأمین حداقل آب مورد نیاز وجود داشته باشد.

بازآزمایی میدانی آمادگی شرکت‌های آبفا در تمام استان‌ها

امینی با اشاره به آسیب‌پذیری منابع مختلف تأمین آب در شرایط جنگی تأکید کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده درباره تأمین آب از منابع جایگزین و مدیریت وضعیتی که بخشی از منابع از دسترس خارج می‌شود، باید به‌عنوان درس‌آموخته ثبت شود و در اختیار همه استان‌ها قرار گیرد.

وی افزود: مرور دوباره سناریوهای تهدید و وابستگی صنعت آب به زیرساخت انرژی، یکی از تکالیفی است که پس از این مانور پیگیری می‌کنیم. شرکت‌های آب و فاضلاب باید در روزهای آینده، آمادگی خود را در تمامی استان‌ها به‌صورت میدانی آزمایش کنند تا هنگام بروز حادثه احتمالی، در تأمین کمی و کیفی آب و مواجهه با حملات سایبری و قطع برق دچار اختلال نشوند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پایان، از مدیران و کارکنانی که به‌صورت حضوری و برخط در اجرای مانور مشارکت کردند، قدردانی کرد و گفت: این تمرین‌ها با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های آب و فاضلاب برگزار می‌شود تا کارکنان صنعت بتوانند در هر شرایطی، خدمات حیاتی مورد نیاز مردم را ادامه دهند.