به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل اعلام کرد این کشور در پی اعمال تعرفه‌های آمریکا، به‌جای درخواست از واشنگتن برای لغو این اقدامات به دنبال شرکای تجاری جدید رفته است.

لولا در نشست خبری در مانیل گفت: به‌جای گریه کردن یا التماس از دولت آمریکا برای ترحم به برزیل، تصمیم گرفتیم شرکای دیگری پیدا کنیم تا بتوانیم به آنها کالا بفروشیم و از آنها خرید کنیم.

به گفته او، سهم آمریکا از تجارت خارجی برزیل به ۹.۲ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که حجم مبادلات تجاری برزیل با چین نزدیک به ۲۰ درصد، با اندونزی ۱۵ درصد، با آلمان ۱۵.۸ درصد و با ویتنام ۱۳ درصد افزایش داشته است. همچنین تجارت برزیل با ۵۰ کشور دیگر به‌طور متوسط ۱۰.۵ درصد رشد کرده است.

رئیس‌جمهور برزیل افزود کشورش قصد دارد به شریک دائمی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) تبدیل شود تا با دو برابر کردن مبادلات تجاری با اعضای این اتحادیه، وابستگی خود به یک کشور را کاهش دهد.