نقش موساد در فراری دادن بولسونارو به آمریکا 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» جزئیاتی از عملیات محرمانه و سازمان‌یافته فرار «فلاویو بولسونارو»، پسر ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهور پیشین برزیل و خانواده‌اش برای خروج از این کشور پس از شکست در انتخابات و رفتن به آرژانتین و سپس انتقال به آمریکا را فاش کرد. در این عملیات، افرادی از دست‌کم دو کشور مشارکت داشته‌اند و یک مأمور سابق سرویس جاسوسی موساد نیز در این زمینه نقش داشته است.

روزنامه «اسرائیل هیوم» روز شنبه به نقل از گزارش تحقیقی نسخه برزیلی شبکه سی‌ان‌ان نوشت که فلاویو سه‌شنبه گذشته به همراه همسر و دو دخترش، از طریق دو خودروی تجاری جداگانه از برزیل خارج شده است. آن‌ها برای عبور از مرز از پل «تانکردو نوس» استفاده کردند؛ پلی که شهر فوز دو ایگواسو در برزیل را به شهر پوئرتو ایگواسو در آرژانتین متصل می‌کند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های برزیلی با استفاده از دوربین‌های نظارتی توانستند شماره پلاک دو خودرو را شناسایی کنند. راننده یکی از خودروها، عضو سابق شورای شهر فوز دو ایگواسو بود که شخصاً فلاویو را جابه‌جا کرد. خودروی دوم را پسر او رانندگی می‌کرد و همسر بولسونارو و دو دخترش را منتقل کرد.

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این گزارش، مشارکت یک مأمور سابق موساد با تابعیت آمریکایی است که در ۱۹ اکتبر جاری وارد برزیل شد و پس از شکست بولسونارو در کارزار انتخاباتی، فلاویو را در سفر از پایتخت، برازیلیا، به آرژانتین همراهی کرد.

این مأمور سابق هنگام عبور از مرز، در همان خودرویی حضور داشت که فلاویو سوار آن بود. خانواده بولسونارو نیز پس از ورود به آرژانتین، از مقام‌های دولت خاویر میلی که یکی از متحدان آمریکا و رژیم صهیونیستی در آمریکای لاتین است، کمک دریافت کردند.

این خانواده پس از رسیدن به شهر پوئرتو ایگواسو، سوار یک فروند هواپیمای خصوصی از نوع «گلف‌استریم G400» متعلق به شرکت هواپیمایی خصوصی آرژانتینی «بایرس فلای» شدند. این هواپیما با شماره ثبت LV-JQW برای سوخت‌گیری در شهر گوایاکیل اکوادور توقف کرد و سپس پرواز خود را به‌سوی فرودگاه خصوصی «اوبا لوکا» در شهر میامی، ایالت فلوریدا آمریکا، ادامه داد.

این شبکه به نقل از مقام‌هایی در دولت برزیل گزارش داد اطلاعات جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد این عملیات از حمایت نهادهای دولتی و افرادی در آرژانتین و آمریکا برخوردار بوده است. این مقام‌ها از این عملیات با عنوان «صادرات مخفیانه» یاد کردند؛ اصطلاحی که به انتقال عمدی و محرمانه یک فرد یا اطلاعات، بدون مجوز، از منطقه‌ای تحت کنترل اشاره دارد.

همچنین منابعی از سه نهاد برزیلی اعلام کردند ارائه اطلاعات متناقض در چارچوب این طرح با هدف گمراه کردن مقام‌ها و منحرف کردن توجه آن‌ها به سمت مکانی مشخص انجام شده بود؛ در حالی که خروج واقعی از کشور از مسیر دیگری صورت گرفت.

این گزارش تأکید کرد که خروج فلاویو و خانواده‌اش اقدامی ناگهانی و در آخرین لحظه نبوده، بلکه بخشی از طرحی بین‌المللی و گسترده بوده است که بنا بر گزارش منتشرشده، «عملیات آلبا» نام داشته است.

در همین ارتباط، پلیس فدرال برزیل در حال بررسی درخواست دادگاه عالی برای مسدود کردن دارایی‌های فلاویو، از جمله حساب‌های بانکی او است. وزارت دادگستری نیز منتظر دریافت گزارش پلیس درباره خروج او از کشور و بررسی این موضوع است که آیا وی دستور قضایی را نقض کرده است یا خیر؛ اقدامی که مقدمه بررسی امکان فعال‌سازی سازوکارهای رسمی همکاری بین‌المللی خواهد بود.