ورود بولسونارو به آمریکا بعد از فرار از برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان برزیل اعلام کرد که فلافیو بولسونارو نامزد شکست خورده انتخابات برزیل که از حمایت های ترامپ برخوردار بود به همراه خانواده اش وارد آمریکا شده است.

بر اساس این گزارش، یک مسئول در کاخ سفید گفته بود که آمریکا برای وی و خانواده اش روادید صادر خواهد کرد.

لولا داسیلوا رئیس جمهور منتخب برزیل در خصوص انتشار اخباری درباره فرار رقیب شکست خورده خود از این کشور گفت: خانواده بولسونارو اینگونه هستند. برزیل کشور دوم آنها است و مقصد اول آنها تملق گویی برای آمریکا است.

داسیلوا با اشاره به تجربیات انتخاباتی پیشین خود گفت: من در یک انتخابات به کولور باختم و در برزیل ماندم. همچنین دو بار در انتخابات به فرناندو هنریک کاردوسو باختم و باز هم در برزیل ماندم. در یک دوره نیز هدف اقدامات و تحقیقات قضایی قرار گرفتم و پیشنهاداتی مبنی بر پناهندگی به سفارت خانه های خارجی یا ترک کشور دریافت کردم اما تصمیم گرفتم بمانم و خود را به پلیس تحویل دهم چرا که می خواستم دروغ بودن این تهمت ها مشخص شود. شهروندی که پنهانی کشور را ترک می کند حتما خطایی مرتکب شده است.