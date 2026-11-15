به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ در آستانه دیدار با شی جین‌پینگ با چالشی مهم در راهبرد تجاری خود روبه‌روست؛ آمریکا هنوز نتوانسته منابع داخلی کافی برای تأمین مواد معدنی مورد نیاز صنایع پیشرفته و نظامی ایجاد کند.

بسیاری از پروژه‌های معدنی آمریکا با وجود سرمایه‌گذاری‌های دولتی، تا سال‌ها به مرحله تولید نمی‌رسند. این مسئله قدرت چانه‌زنی واشنگتن در برابر پکن را کاهش داده است؛ زیرا چین همچنان تأمین‌کننده اصلی عناصر خاکی کمیاب و آهن‌رباهای مورد استفاده در خودروهای برقی، تجهیزات نظامی و صنایع فناوری است.

بر اساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی، ظرفیت تولید آهن‌رباهای نئودیمیوم در آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵۰۰ تن بود، در حالی که این رقم در چین به حدود ۲۱۰ هزار تن می‌رسید.

برخی پروژه‌های مهم آمریکا نیز تا سال‌های آینده به بهره‌برداری نمی‌رسند؛ از جمله پالایشگاه ۷.۴ میلیارد دلاری تنسی در سال ۲۰۳۰، معدن مس آلاسکا در سال ۲۰۳۱ و معدن لیتیوم نوادا در سال ۲۰۲۸. چین علاوه بر استخراج، در زمینه فرآوری و پالایش مواد معدنی نیز چند دهه از آمریکا جلوتر است.

دیدار ترامپ و شی که قرار است پنجشنبه برگزار شود، آزمونی برای میزان نفوذ واشنگتن در مذاکرات تجاری خواهد بود. دو طرف ممکن است آتش‌بس تجاری فعلی را که موعد آن ژانویه است، تمدید کنند؛ توافقی که شامل معافیت‌هایی در محدودیت‌های صادراتی برخی مواد معدنی راهبردی نیز می‌شود.

در داخل آمریکا نیز پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و به دست گرفتن کنترل کنگره در سال آینده، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های دولت ترامپ در شرکت‌های خصوصی را با چالش سیاسی روبه‌رو کند.