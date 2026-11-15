به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله گلیوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در فرماندهی انتظامی آرادان، از دستگیری قاتل فراری پس از هشت ماه با تلاش مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی در این شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به کشف جسد یک زن در اسفندماه سال گذشته در جاده آرادان به سمنان، اظهار کرد: پس از کشف جسد، پرونده برای بررسی و انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی آرادان ارجاع شد و کارآگاهان رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی آرادان با بیان اینکه مأموران با انجام تحقیقات گسترده و اقدامات پلیسی موفق به شناسایی عامل قتل شدند، افزود: بررسی‌های کارآگاهان نشان داد قاتل، همسر مقتول بوده که پس از ارتکاب جنایت به یکی از شهرهای شمال شرق کشور متواری شده است.

گلیوری ادامه داد: پس از شناسایی مخفیگاه متهم، عملیات دستگیری وی با تلاش مأموران انتظامی و کارآگاهان پلیس آگاهی انجام شد و متهم به قتل بازداشت شد.

وی با اشاره به اعتراف متهم در جریان بازجویی‌ها بیان کرد: این فرد پس از دستگیری به ارتکاب قتل اعتراف کرد و اختلافات را انگیزه خود از این اقدام عنوان کرد.