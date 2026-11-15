به گزارش خبرنگار مهر، امیر رنجبر، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به ثبت ملی کلمپه کرمان گفت: دومین جشنواره کلمپه استان کرمان از ۲۷ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل باغ تاریخی بیرم‌آباد شهر کرمان برگزار می شود.

وی یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره را معرفی ظرفیت‌های این شیرینی سنتی و تبدیل آن به سوغات شاخص و برند شناخته‌شده استان در سطح ملی و بین‌المللی عنوان کرد و با بیان اینکه نخستین دوره جشنواره با استقبال گسترده مردم و بازتاب رسانه‌ای قابل توجهی همراه بود، افزود: این استقبال نشان داد کلمپه ظرفیت بالایی برای معرفی در سراسر کشور و حتی ورود به بازارهای جهانی دارد.

رنجبر، با تأکید بر نقش چنین رویدادهایی در رونق اقتصادی استان کرمان بیان کرد: برگزاری جشنواره کلمپه علاوه بر کمک به توسعه صنعت قنادی، می‌تواند زمینه درآمدزایی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان و سایر اقشار جامعه را فراهم کند.

وی برگزاری جشنواره کلمپه را نمونه‌ای از تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: این رویداد نشان می‌دهد فعالان این صنف با وجود مشکلات اقتصادی، تسلیم شرایط نمی‌شوند و با وحدت و همدلی برای حفظ اعتبار کلمپه و رونق اقتصادی استان تلاش می‌کنند.

تلاش برای تمایز کلمپه از کلوچه خرمایی

رئیس اتحادیه صنف قنادان کرمان با اشاره به ثبت ملی کلمپه، از پیگیری‌ها برای تفکیک این محصول از کلوچه خرمایی خبر داد و گفت: در هماهنگی با سازمان غذا و دارو مقرر شده است تولیدکنندگان کلوچه، عنوان «کلوچه خرمایی» را به‌صورت مشخص روی محصول تولیدی خود درج کنند.

وی همچنین استفاده از خرمای طبیعی به‌عنوان شیرین‌کننده در تهیه کلمپه را یکی از ویژگی‌های این محصول دانست و اظهار کرد: به دلیل استفاده از خرما در ترکیب این شیرینی، کلمپه می‌تواند برای افرادی که نگران مضرات قندهای مصنوعی هستند، گزینه‌ای مناسب‌تر و کم‌ضررتری باشد.

رنجبر، در ادامه با تشریح وضعیت اقتصادی واحدهای قنادی شهرستان کرمان گفت: بیش از ۷۳۰ واحد فعال قنادی در این شهرستان فعالیت دارند، اما افزایش شدید قیمت‌ها و کمبود مواد اولیه، فشار قابل توجهی بر این صنف وارد کرده است.