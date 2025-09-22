به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره کلمپه در شهر کرمان گفت: کلمپه بهعنوان یکی از شیرینیهای اصیل و شناختهشده کرمان، نمادی از فرهنگ و ذائقه مردم این دیار است و برپایی جشنوارهای در این زمینه میتواند گامی مؤثر در ترویج خوراکیهای سنتی، جذب گردشگران و رونق اقتصادی باشد.
وی افزود: این رویداد که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و اتحادیه قنادان استان کرمان دوم تا چهارم مهرماه سال جاری از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در محل میدان تاریخی ارگ کرمان برگزار میشود میتواند در معرفی ظرفیتهای گردشگری و شیرینیهای سنتی منطقه نقشی اثرگذار داشته باشد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان تصریح کرد: برگزاری جشنواره کلمپه با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان و اتحادیه قنادان استان، نمونهای ارزشمند از همافزایی دستگاههای مختلف برای معرفی بهتر میراث ناملموس و تقویت جایگاه گردشگری کرمان است.
نیکرو، ادامه داد: استمرار چنین جشنوارههایی ضمن حمایت از فعالان حوزه صنایع غذایی سنتی، زمینهساز توسعه گردشگری رویداد محور و معرفی گستردهتر فرهنگ کرمان به گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.
