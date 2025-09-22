  1. استانها
  2. کرمان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۰

جشنواره کلمپه کرمان مهرماه برگزارمی‌شود؛ از میدان ارگ تا کام گردشگران

جشنواره کلمپه کرمان مهرماه برگزارمی‌شود؛ از میدان ارگ تا کام گردشگران

کرمان- سرپرست اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از برگزاری جشنواره کلمپه در شهر کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره کلمپه در شهر کرمان گفت: کلمپه به‌عنوان یکی از شیرینی‌های اصیل و شناخته‌شده کرمان، نمادی از فرهنگ و ذائقه مردم این دیار است و برپایی جشنواره‌ای در این زمینه می‌تواند گامی مؤثر در ترویج خوراکی‌های سنتی، جذب گردشگران و رونق اقتصادی باشد.

وی افزود: این رویداد که با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و اتحادیه قنادان استان کرمان دوم تا چهارم مهرماه سال جاری از ساعت ۱۷ الی ۲۲ در محل میدان تاریخی ارگ کرمان برگزار می‌شود می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و شیرینی‌های سنتی منطقه نقشی اثرگذار داشته باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان تصریح کرد: برگزاری جشنواره کلمپه با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان و اتحادیه قنادان استان، نمونه‌ای ارزشمند از هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برای معرفی بهتر میراث ناملموس و تقویت جایگاه گردشگری کرمان است.

نیکرو، ادامه داد: استمرار چنین جشنواره‌هایی ضمن حمایت از فعالان حوزه صنایع غذایی سنتی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری رویداد محور و معرفی گسترده‌تر فرهنگ کرمان به گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.

کد خبر 6597905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها