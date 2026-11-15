به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در لاهور امروز یکشنبه پیش از عزیمت به محل مأموریت، ضمن دیدار با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، برنامه ها و اولویتهای کاری خود را ارائه داد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، با تأکید بر مشترکات فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و روند رو به گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای مختلف، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در چارچوب سیاست حسن همسایگی و تقویت تلاشهای همهجانبه برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو کشور تأکید کرد.
ابراهیم محمدی، سرکنسول جدید ایران در لاهور با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در لاهور امروز یکشنبه پیش از عزیمت به محل مأموریت، ضمن دیدار با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، برنامه ها و اولویتهای کاری خود را ارائه داد.
کد مطلب 7011766
نظر شما