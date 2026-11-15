به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در لاهور امروز یکشنبه پیش از عزیمت به محل مأموریت، ضمن دیدار با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، برنامه ها و اولویتهای کاری خود را ارائه داد.



وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، با تأکید بر مشترکات فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و روند رو به گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در چارچوب سیاست حسن همسایگی و تقویت تلاش‌های همه‌جانبه برای توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو کشور تأکید کرد.

