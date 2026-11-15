https://mehrnews.com/x3dCkb ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲ کد مطلب 7011663 سیاست سیاست خارجی سیاست سیاست خارجی ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲ دیدار وزیر مالیه افغانستان با عراقچی وزیر مالیه افغانستان با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی ملا محمد ناصر آخند وزیر مالیه افغانستان ظهر امروز یکشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. کد مطلب 7011663 نفیسه عبدالهی کپی شد مطالب مرتبط سفر وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان دیدار سرکنسول جدید ایران در لاهور با عراقچی عراقچی: گردشگری و صنایعدستی از ظرفیتهای مهم دیپلماسی اقتصادی هستند برچسبها سید عباس عراقچی افغانستان طالبان
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