به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی رؤسای ادارات حفاظت محیط زیست و مدیران صنعتی استان اظهار کرد: این نشست با هدف جلب مشارکت، ایجاد هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش صنعت برای برگزاری مراسم گرامیداشت ۱۴ آذر، روز جهانی خاک، تشکیل شده است.

وی افزود: این برنامه با رویکرد منطقه‌ای و با حضور مدیران کل حفاظت محیط زیست استان‌های گیلان، مازندران، زنجان، مرکزی و البرز و به محوریت استان قزوین برگزار خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت روز جهانی خاک، بر ضرورت مشارکت فعال صنایع، همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از توان تخصصی و اجرایی بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ حفاظت از خاک و ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت این منبع طبیعی، از اهداف اصلی این برنامه است.

هاشمی ادامه داد: خاک یکی از منابع اساسی و محدود طبیعت است که حفاظت از آن نیازمند توجه مستمر، مدیریت اصولی و همراهی همه بخش‌های جامعه، به‌ویژه واحدهای صنعتی و تولیدی است. بی‌توجهی به این سرمایه طبیعی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای محیط زیست، منابع آب و امنیت غذایی به دنبال داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌های مشترک و منطقه‌ای فرصتی برای تبادل تجربه میان استان‌ها، معرفی اقدامات مؤثر و تقویت همکاری میان مجموعه‌های صنعتی و دستگاه‌های متولی محیط زیست فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات عملی‌تر در مسیر حفاظت از منابع خاک باشد.