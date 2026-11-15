به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع نظامی عالی رتبه یمنی به المیادین گفت: ده‌ها هزار نفر از نیروهای تیپ عمالقه و درع الوطن از بخش‌های بزرگی از مناطق رأس العاره و المضاربه بیرون رانده شده‌اند.

این منبع بیان کرد: پس از هفته‌ها درگیری، نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی به فرماندهی افسر سعودی بدر الحربی به سمت عدن فرار کردند. درگیری‌های اخیر منجر به اسارت صدها نفر از نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی، از جمله فرماندهان میدانی، شد.

منبع مذکور افزود: پیروزی استراتژیک ارتش یمن، امنیت کشتیرانی در باب المندب را افزایش داده و دریانوردی را باثبات‌تر خواهد کرد. ارتش یمن بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر مربع، عمدتاً رشته کوه‌ها، گلوگاه‌های راهبردی جغرافیایی ، یک نوار ساحلی استراتژیک و یک فرودگاه را آزاد کرده است.

این منبع بیان کرد: عملیات آزادسازی بخش‌های بزرگی از مناطق رأس العاره و المضاربه در استان لحج با هدف تأمین امنیت باب المندب انجام می‌شود. عملیات آزادسازی بخش‌های بزرگی از مناطق رأس العاره و المضاربه با هدف محافظت از مناطق تعز انجام می‌شود. نیروهای یمنی نبردی چند هفته‌ای را با مشارکت واحدهای موشکی، پهپادها و پدافند هوایی انجام دادند.

منبع مذکور تاکید کرد: هزاران حمله هوایی عربستان سعودی نتوانست از نیروهای آنها محافظت کند و آنها پس از عملیات ارتش یمن مجبور به فرار شدند.

همزمان منابع خبری تصاویری از اوضاع آشفته مزدوران سعودی از منطقه باب المندب و جبهه های ساحل جنوبی یمن مخابره کردند.

این منابع اعلام کردند که جنگنده های سعودی، مزدوران وابسته به ریاض را هنگام عقب نشینی بمباران کردند.