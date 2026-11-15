به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «ضیف‌الله الشامی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که منطقه راهبردی باب‌المندب پس از شکست سنگین و قاطع دشمن، کاملاً امن شده است.

الشامی با بیان این مطلب تأکید کرد که تحولات اخیر نشان‌دهنده تغییر معادلات در منطقه و ناکامی طرف مقابل در دستیابی به اهداف خود است.

یک منبع نظامی یمنی نیز به خبرگزاری «سبأ» گفت: امنیت مناطقی که حملات نیروهای نظامی و تجمعات وابسته به عربستان علیه باب‌المندب از آنجا آغاز می‌شد، برقرار شده است.

وی افزود: عملیات نیروهای مسلح یمن هیچ خطری برای ساکنان استان‌های جنوبی این کشور نخواهد داشت.

باب‌المندب به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های راهبردی تجارت جهانی، در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، به یکی از کانون‌های مهم تنش منطقه‌ای تبدیل شده است. نیروهای مسلح یمن در پی گسترش درگیری‌ها، نقش فعال‌تری در تحولات دریای سرخ و مقابله با محور آمریکایی ـ اسرائیلی ایفا کرده‌اند.