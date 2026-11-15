فلاح رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات تعریض و ایمن‌سازی قوس فاقد دید کافی در محور جوانرود به ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش خطر وقوع تصادفات و بهبود شرایط تردد رانندگان در حال اجراست.

وی با اشاره به موقعیت این محدوده افزود: عملیات اصلاح هندسی قوس پرحادثه در کیلومتر ۶ محور جوانرود به ثلاث باباجانی، به دلیل محدودیت دید رانندگان و نامناسب بودن شرایط هندسی مسیر، توسط نیروهای راهداری شهرستان انجام می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جوانرود با تشریح اقدامات انجام‌شده عنوان کرد: تاکنون ۶۰۰ مترمکعب خاک‌برداری در این محدوده صورت گرفته و با اصلاح قوس مسیر، میزان دید رانندگان هشت متر افزایش یافته است.

رستمی ادامه داد: برای اجرای این عملیات، چهار دستگاه ماشین‌آلات راهداری به کار گرفته شده‌اند تا اصلاح هندسی مسیر و اقدامات ایمن‌سازی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اولویت رفع نقاط پرخطر در محورهای مواصلاتی تصریح کرد: شناسایی و اصلاح نقاط پرحادثه و مستعد حادثه از برنامه‌های مهم راهداری است و اجرای طرح‌های هدفمند در این زمینه می‌تواند احتمال بروز سوانح را کاهش دهد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان جوانرود در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راهداری بر این است که با بهبود وضعیت هندسی مسیرها و اجرای اقدامات ایمنی، شرایط تردد مطمئن‌تری برای رانندگان و دیگر کاربران جاده‌ای فراهم شود.