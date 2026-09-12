به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز شنبه در نشست تخصصی در ادارهکل راهداری و حمل و نقل استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم ترددها در روزهای پایانی تابستان، مدیریت جریان ترافیک و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی در اولویت برنامههای این ادارهکل قرار دارد و گشتهای راهداری بهصورت شبانهروزی در جادههای استان مستقر هستند.
وی افزود: اجرای ممیزی جامع در محورهای استان، اصلاح هندسی تقاطعها، بازسازی رفوژهای میانی و ارتقای دید علائم در مسیرهای پرتردد در حال انجام است تا ضریب ایمنی سفرها برای کاربران جادهای افزایش یابد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان با اشاره به اقدامات پیشگیرانه فنی تصریح کرد: بهمنظور آمادگی برای تغییرات جوی احتمالی و جلوگیری از انسداد مسیرها، پاکسازی دهانه پلها و احیای آبنماها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین اصلاح نقاط پرحادثه با رویکردهای مهندسی از جمله اصلاح دوربرگردانها و جایگزینی نیوجرسیهای غیراستاندارد برای کاهش تصادفات جادهای با جدیت دنبال میشود.
خسروی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق رانندگان بیان کرد: نظارت بر پایانههای بار و مسافر بهصورت مستمر و سرزده انجام خواهد شد و هرگونه کوتاهی شرکتهای حملونقل در پرداخت مطالبات رانندگان، از طریق کمیسیونهای ویژه مورد رسیدگی و برخورد قانونی قرار میگیرد.
وی بیان کرد: تمامی اقدامات این ادارهکل با هدف ارتقای جایگاه استان در شاخصهای ایمنی کشور و ارائه خدمات باکیفیت به هموطنان انجام میشود و گزارشدهی منظم از وضعیت محورها در دستور کار است.
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