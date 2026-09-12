فلاح رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات خطکشی آکس جاده به طول ۳۶.۵ کیلومتر در محورهای مواصلاتی شهرستان جوانرود خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با هدف ارتقای ایمنی تردد، افزایش دید رانندگان و بهبود وضعیت علائم افقی راهها انجام شده است.
وی افزود: در محورهای جوانرود به بیلهای و حوریآباد، عملیات خطکشی آکس جاده به طول ۳.۵ کیلومتر اجرا شده و این مسیرها تحت پوشش عملیات ایمنسازی قرار گرفتهاند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان جوانرود ادامه داد: در محور جوانرود به پلنگانه نیز ۸ کیلومتر خطکشی آکس جاده انجام شده است.
رستمی تصریح کرد: در مسیر جوانرود به سفیدبرگ نیز عملیات خطکشی آکس جاده به طول ۲۵ کیلومتر اجرا شده که با احتساب عملیات انجامشده در سایر محورها، مجموعاً ۳۶.۵ کیلومتر از محورهای مواصلاتی شهرستان تحت پوشش این عملیات قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت نگهداری و ایمنسازی مستمر راهها خاطرنشان کرد: خطکشی مسیرها و احیای علائم افقی نقش مهمی در هدایت صحیح وسایل نقلیه و افزایش دید رانندگان، بهویژه در ساعات شب، دارد.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان جوانرود گفت: بهبود علائم افقی راهها میتواند در کاهش خطر تصادفات و ارتقای ایمنی تردد مؤثر باشد و این اداره با پایش مستمر محورهای مواصلاتی، اجرای طرحهای ایمنسازی و نگهداری راهها را در دستور کار دارد.
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