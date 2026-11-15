به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دو دستگاه پیشرفته شامل سنگ‌شکن داخل عروقی و مته الماس که پیش از این برای بخش آنژیوگرافی بیمارستان تخصصی قلب شهید مدنی خریداری شده بودند، پس از نصب به بهره‌برداری رسیدند.

وی افزود: این تجهیزات از ملزومات درمان برخی بیماران قلبی هستند و فراهم شدن امکان ارائه این خدمات در استان، نیاز به اعزام این دسته از بیماران به سایر استان‌ها را کاهش می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به ظرفیت بخش آنژیوگرافی بیمارستان شهید مدنی عنوان کرد: این بخش از مراکز پیشرفته و مهم منطقه به شمار می‌رود و علاوه بر پذیرش بیماران از استان‌های همجوار، آمادگی ارائه خدمات بیشتر در شرایط بحرانی را نیز دارد.

امیری با اشاره به دیگر تجهیزات و زیرساخت‌های افتتاح‌شده در این مرکز درمانی گفت: افتتاح برق دوسویه بیمارستان، دستگاه اتیلن اکساید برای استریل‌کردن تجهیزات اتاق عمل و دستگاه دیالیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مجموعه است.

وی افزود: در مجموع، برای خرید و راه‌اندازی این تجهیزات و اجرای طرح برق دوسویه بیمارستان، بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.